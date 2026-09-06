Сигнали тревоги в Киеве изменят формат: система будет действовать не повсеместно

Дети в убежище. Фото: КМВА

В Киеве с 6:00 6 сентября введена дифференцированная система оповещения о воздушных угрозах. При этом новая система пока не будет работать в полном объеме во всех районах столицы. Отныне жители Киева могут получать уведомления о конкретном виде и уровне воздушной угрозы.

Об этом сообщает КМВА, передает Новини.LIVE.

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В Киеве изменили систему оповещения об угрозах

Желтый уровень означает "Опасность от дронов", а красный — "Массированная угроза от дронов", "Ракетная угроза" или "Ракетно-дроновая угроза". Зеленым сигналом "Отбой" обозначается ситуация, когда для города не зафиксировано ни одной из перечисленных угроз.

Если характер опасности меняется, новое сообщение автоматически заменяет предыдущее. Отдельный сигнал "Отбой" между различными видами угроз не объявляется. Например, если после сообщения "Дронная опасность" поступает "Ракетная угроза", актуальной считается именно ракетная опасность. Сигнал "Отбой" означает, что на данный момент для города не зафиксировано ни одной из указанных угроз.

В то же время дифференцированное оповещение пока внедрено не во всех районах столицы. Система не работает в Печерском районе, а в Голосеевском и Святошинском действует лишь частично. Это связано с техническими особенностями отдельных территорий, где пока невозможно обеспечить дифференциацию сигналов по видам угроз.

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Там порядок оповещения остается без изменений: в случае любой воздушной опасности будет звучать обычная сирена без уточнения ее типа. Также в таких районах не будет подаваться отдельный звуковой сигнал "Отбой".

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Как сообщали Новини.LIVE, в Фастовском районе Киевской области в результате российского удара возник масштабный пожар на объекте инфраструктуры. Для его ликвидации были задействованы дополнительные силы и техника ГСЧС из-за высокой температуры и сильного задымления.