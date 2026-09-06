Флеш оцінив загрозу ударів РФ по Києву цієї зими

Пункт незламності в Києві під час відключень світла. Ілюстративне фото: ДСНС

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" заявив, що Україна та Росія дедалі активніше завдають одна одній далекобійних ударів. За його словами, через це зростає ризик для цивільного населення та інфраструктури. Бескрестнов також висловив занепокоєння щодо можливих російських ударів по Києву цієї зими.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Флеш заявив про зростання ризиків для цивільних взимку

Сергій Бескрестнов "Флеш" зазначив, що війна дедалі більше зосереджується на ударах по містах та інфраструктурі. Він також висловив думку, що за нинішнього розвитку подій жодна зі сторін не зможе здобути повну перемогу.

Описуючи характер війни та її наслідки для цивільного населення, радник президента сказав:

"Зараз це війна міст, війна інфраструктури".

Читайте також:

За словами Бескрестнова, Москва не хоче зупинятися. Він заявив, що продовження війни призведе до значних втрат для обох країн, а також закликав припинити бойові дії.

"У цій війні ніхто не виграє, оскільки в обох країнах після війни будуть зруйновані економіка та інфраструктура. Тому це безглуздо. Ми повинні зупинити цю війну. Ми запропонували Росії припинити цю війну, але Росія не хоче цього робити…" — наголосив радник президента.

Що Флеш сказав про можливі удари по Києву взимку

Окремо Бескрестнов висловив занепокоєння щодо ситуації в Києві цієї зими. Він припустив, що російські удари можуть вплинути на роботу енергетичної інфраструктури столиці, та заявив, що міській владі варто заздалегідь розглянути питання евакуації цивільних, особливо літніх людей.

При цьому радник президента зазначив, що не робить офіційної заяви, а висловлює власну оцінку можливого розвитку подій.

Бескрестнов заявив, що Росія може цієї зими здійснювати тривалі удари по системах електро-, водо- та теплопостачання Києва із застосуванням високошвидкісних балістичних ракет. За його словами, РФ виробляє такі ракети темпами понад 100 одиниць на місяць.

Говорячи про можливі наслідки такого сценарію для столиці, Бескрестнов сказав:

"Для мене це жахливо. Йдеться про два-три мільйони людей, і Росія розуміє, що це може призвести до катастрофи в Києві".

Флеш про потреби перехоплювачів Patriot

Бескрестнов також заявив про нестачу в України ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які здатні протидіяти балістичним ракетам. Він висловив сумнів, що Володимир Зеленський зможе отримати від партнерів достатню кількість таких боєприпасів для запобігання кризі.

"Не впевнений", — сказав Бескрестнов, відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна отримати достатню кількість перехоплювачів.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявляв, що хоче забезпечити Україну 300 перехоплювачами Patriot на зиму.

Новини.LIVE інформували, що Ілля Котов пов’язав російський удар по будівлі СБУ 4 вересня з візитом американських представників до Києва. За його словами, Кремль таким чином хотів продемонструвати США, що навіть захищені державні об’єкти столиці можуть бути цілями для ударів. Експерт також заявив, що після атаки в Києві фактично не залишилося будівель, які можна вважати повністю безпечними.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 5 вересня російські війська атакували аеропорти в Києві та Борисполі, що, за словами Володимира Зеленського, було зроблено навмисно. Президент пов’язав удари з обговоренням можливого прибуття американських представників в Україну літаком. Зеленський заявив, що Україна врахує цю атаку під час подальшої операції щодо російського повітряного простору.