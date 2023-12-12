Новий рух поїздів між двома станціями метро запрацює завтра, — графік

Київське метро. Ілюстративне фото: РБК-Україна

В КМДА розповіли, що завтра в київському метро почне свою роботу човниковий рух поїздів між відрізаними станціями метро "Теремки" та "Деміївська". Прохід пасажирів на станції, для уникнення скупчень людей регулюватиметься працівниками метро.

Новий графік поїздів показала пресслужба установи.

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Розклад руху "Деміївська-Теремки"

Як зазначається в повідомленні, на цій ділянці кожною з двох колій буде їхати поїзд з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху. Це так званий принцип фунікулера, або ж "човниковий рух".

Джерело: Київський метрополітен

Розклад руху по станції "Іподром". Джерело: Київський метрополітен

"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі", — йдеться у повідомленні.

Розклад руху по станції "Виставковий центр". Джерело: Київський метрополітен

Розклад руху по станції "Васильківська". Джерело: Київський метрополітен

Додатково повідомляється, що чергові працівники метро регулюватимуть прохід пасажирів на станції, аби уникнути скупчень людей на платформах.

Розклад руху по станції "Голосіївська". Джерело: Київський метрополітен

Розклад руху по станції "Деміївська". Джерело: Київський метрополітен

Розклад руху по станції "Теремки". Джерело: Київський метрополітен

"На станціях розмістять навігаційні матеріали, де зазначено режим роботи синьої лінії метро, а також графік "човникового" руху поїздів", — додають у КМДА, та додали, що всі підземні станції метро продовжують цілодобово працювати в режимі укриття.

Нагадаємо, що 8 грудня, в Києві раптово закрили шість станцій метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії через підтоплення перегінного тунелю. Попри те, що столична влада не один місяць знала про критичні наслідки, там не вважають це серйозною проблемою.

Водночас у столиці запустили 77 автобусів та 20 тролейбусів, які перевозять пасажирів за маршрутами №2-М та №43-К. Зазначається, що таким чином дублюється рух закритою ділянкою "синьої" гілки метрополітену.