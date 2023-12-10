Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві запустили 97 наземних маршрутів замість закритої ділянки метро arrow

У Києві запустили 97 наземних маршрутів замість закритої ділянки метро

10 грудня 2023 21:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві запустили 97 наземних маршрутів замість закритої ділянки метро
Автобус у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві запустили 77 автобусів та 20 тролейбусів, які перевозять пасажирів за маршрутами №2-М та №43-К. Зазначається, що таким чином дублюється рух закритою ділянкою "синьої" гілки метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Читайте також:

Ремонтні роботи у тунелі метро

Зазначається, що рух наземного транспорту організували з п'ятниці, 8 грудня, через початок ремонту перегінного тунелю від станції метро "Теремки" до станції "Либідська".

"Внесено зміни у роботу світлофорних об'єктів для надання права пріоритетного проїзду рухомому складу громадського транспорту на вул. Васильківській та просп. Голосіївському", — додали у повідомленні.

Запровадження окремих смуг для громадського транспорту

Також за допомогою посилення роботи маршруту №50-К фахівці змогли частково спрямувати пасажирів з Оболонсько-Теремківської лінії метро на Святошинсько-Броварську.

Наразі спеціалісти проводять роботу щодо того, аби оперативно запровадити відокремлену смугу руху для громадського транспорту на вул. Васильківській та площі Либідській. Вона почне діяти вже завтра, 11 грудня. 

Якими маршрутами будуть рухатися автобуси та тролейбуси

У КМДА нагадали, що до закінчення ремонту наземний транспорт буде рухатися за такими маршрутами:

  • Автобус №2-М "Кібернетичний центр — ст. м. "Теремки" — ст. м. "Либідська", на якому працюють 77 автобусів з інтервалом руху одина хвилина.
  • Тролейбус №43-К "Кібернетичний центр — ст. м. "Либідська", на якому працюють 20 тролейбусів з інтервалом у три хвилини. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві можуть запустити човниковий рух непошкодженим тунелем між станціями метрополітену "Деміївська" і "Теремки". Потяг буде рухатися в обидва боки по одній колії без обороту в кінцевих пунктах. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

Актуальне по темі