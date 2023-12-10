У Києві запустили 97 наземних маршрутів замість закритої ділянки метро

Автобус у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві запустили 77 автобусів та 20 тролейбусів, які перевозять пасажирів за маршрутами №2-М та №43-К. Зазначається, що таким чином дублюється рух закритою ділянкою "синьої" гілки метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Ремонтні роботи у тунелі метро

Зазначається, що рух наземного транспорту організували з п'ятниці, 8 грудня, через початок ремонту перегінного тунелю від станції метро "Теремки" до станції "Либідська".

"Внесено зміни у роботу світлофорних об'єктів для надання права пріоритетного проїзду рухомому складу громадського транспорту на вул. Васильківській та просп. Голосіївському", — додали у повідомленні.

Запровадження окремих смуг для громадського транспорту

Також за допомогою посилення роботи маршруту №50-К фахівці змогли частково спрямувати пасажирів з Оболонсько-Теремківської лінії метро на Святошинсько-Броварську.

Наразі спеціалісти проводять роботу щодо того, аби оперативно запровадити відокремлену смугу руху для громадського транспорту на вул. Васильківській та площі Либідській. Вона почне діяти вже завтра, 11 грудня.

Якими маршрутами будуть рухатися автобуси та тролейбуси

У КМДА нагадали, що до закінчення ремонту наземний транспорт буде рухатися за такими маршрутами:

Автобус №2-М "Кібернетичний центр — ст. м. "Теремки" — ст. м. "Либідська", на якому працюють 77 автобусів з інтервалом руху одина хвилина.

Тролейбус №43-К "Кібернетичний центр — ст. м. "Либідська", на якому працюють 20 тролейбусів з інтервалом у три хвилини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві можуть запустити човниковий рух непошкодженим тунелем між станціями метрополітену "Деміївська" і "Теремки". Потяг буде рухатися в обидва боки по одній колії без обороту в кінцевих пунктах.