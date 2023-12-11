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Закриття метро в Києві — які рішення обговорюють у КМДА

11 грудня 2023 18:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Закриття метро в Києві — які рішення обговорюють у КМДА
Віталій Кличко під час інспекції тунелю метро на станції "Деміївська". Фото: kyivcity.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 8 грудня, в Києві раптово закрили шість станцій метрополітену на синій гілці у зв'язку з підтопленням перегінного тунелю. Попри те, що влада Києва не один місяць знала про ризики виникнення критичної ситуації, там не вважають це серйозною проблемою. 

Про це журналістам Новини.LIVE розповів депутат Київради Андрій Вітренко

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За словами Андрія Вітренка, у КМДА не вважають проблемою закриття шести станцій метрополітену. Навпаки, стверджують, що столичній владі нібито вдалось не допустили масштабної аварії. 

"Тобто, люди в тому, що шість станцій метрополітену закрито, повернулися у 2010 рік у розвитку своєї транспортної інфраструктури, взагалі не вбачають в цьому проблем", — каже депутат. 

І додає, що війна, як фактор, не вплинула на функціонування метрополітену. Що стосується репутаційних втрат і подальшої роботи транспортної інфраструктури в столиці, ці рішення додатково обговорюватимуть на найближчій позачерговій комісії. 

Закриття метро в Києві

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас повідомили, що дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Як стверджують фахівці, Київській міській державній адміністрації не один місяць знали про загрозу виникнення аварії у тунелі між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Народний депутат Олексій Кучеренко вимагатиме створити тимчасову слідчу комісію. 

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