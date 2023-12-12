Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Новое движение поездов между двумя станциями метро заработает завтра, — графік arrow

Новое движение поездов между двумя станциями метро заработает завтра, — графік

12 декабря 2023 23:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Новое движение поездов между двумя станциями метро заработает завтра, — графік
Киевское метро. Иллюстративное фото: РБК-Украина
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В КГГА рассказали, что завтра в киевском метро начнет свою работу челночное движение поездов между отрезанными станциями метро "Теремки" и "Демеевская". Проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей будет регулироваться работниками метро.

Новый график поездов показала пресс-служба госучреждения.

Читайте также:

Расписание движения "Демеевская-Теремки"

Как говорится в сообщении, на этом участке на каждом из двух путей будет ехать поезд с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения. Это так называемый принцип фуникулера, или же "челночное движение".

Источник: Киевский метрополитен
Расписание движения по станции "Ипподром". Источник: Киевский метрополитен

"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления дежурных на станции, которые будут информировать о направлении движения поезда прямо на платформе", — говорится в сообщении.

Расписание движения по станции "Выставочный центр". Источник: Киевский метрополитен
Расписание по станции "Васильковская". Источник: Киевский метрополитен

Дополнительно сообщается, что дежурные работники метро будут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах.

Расписание движения по станции "Голосеевская". Источник: Киевский метрополитен
Расписание движения по станции "Демеевская". Источник: Киевский метрополитен
Расписание движения по станции "Теремки". Источник: Киевский метрополитен

"На станциях разместят навигационные материалы, где указан режим работы синей линии метро, а также график "челночного" движения поездов", — добавляют в КГГА, и добавили, что все подземные станции метро продолжают круглосуточно работать в режиме укрытия.

Напомним, что 8 декабря, в Киеве внезапно закрыли шесть станций метрополитена на Оболонско-Теремковской линии из-за подтопления перегонного тоннеля. Несмотря на то, что столичные власти не один месяц знали о критических последствиях, там не считают это серьезной проблемой.

В то же время в столице запустили 77 автобусов и 20 троллейбусов, которые перевозят пассажиров по маршрутам №2-М и №43-К. Отмечается, что таким образом дублируется движение по закрытому участку "синей" ветки метрополитена.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме