У Києві ремонтуватимуть міст Метро — відома грошова сума

Вигляд на міст метро у Києві. Фото: УНІАН

Київська міська державна адміністрація планує розпочати ремонт та модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра. На заплановані роботи мерія столиці пропонує витратити 2 мільярди гривень.

Про це йдеться в тендері на сайті держзакупівель Prozorro.

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Як уточнили в мерії, йдеться про старт протиаварійних робіт. В аварійних місцях міст буде підпертий новими опорами, які служитимуть риштуванням для ремонту зношених конструкцій під переправою, де вже обвалився бетон, або стало видно арматуру.

"Після виконання протиаварійних робіт розпочнемо роботи з реставрації з подальшим виконанням будівельних робіт на об’єкті", — розповів заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако в коментарі Телевізійний службі новин.

Гроші планується витратити на:

влаштування будівельних майданчиків для збірки металевих конструкцій, розміщення техніки та механізмів;

влаштування викаточних пірсів та причалів для плавзасобів;

виконання робіт з віброзанурення паль з встановленням на них оголовків;

виготовлення металевих ферм на стапелі;

транспортування металевих ферм на плавзасобах до місця їх влаштування;

влаштування металевих ферм на оголовки паль під аварійними прогонами (з використанням домкратів);

влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу.

Скриншот тендера на Prozorro

Також у мерії додали, що роботи можуть розпочати у другій половині червня — після проведення тендеру. Проте, рух транспорту обіцяють не перекривати.

Нагадаємо, раніше в мерії Києва заявили: до столичного метро йде працювати все більше жінок, що становить 41% робочого колективу.

Також ми розповідали й про те, як вплинула мобілізація на роботу підземки, внаслідок нестачі кадрів через мобілізацію.