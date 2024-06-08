У Києві ремонтуватимуть міст Метро — відома грошова сума

Ремонт мосту Метро у Києві — що планують зробити та яку суму витратять
Київська міська державна адміністрація планує розпочати ремонт та модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра. На заплановані роботи мерія столиці пропонує витратити 2 мільярди гривень.
Про це йдеться в тендері на сайті держзакупівель Prozorro.
В Києві ремонтуватимуть міст Метро
Як уточнили в мерії, йдеться про старт протиаварійних робіт. В аварійних місцях міст буде підпертий новими опорами, які служитимуть риштуванням для ремонту зношених конструкцій під переправою, де вже обвалився бетон, або стало видно арматуру.
"Після виконання протиаварійних робіт розпочнемо роботи з реставрації з подальшим виконанням будівельних робіт на об’єкті", — розповів заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако в коментарі Телевізійний службі новин.
Гроші планується витратити на:
- влаштування будівельних майданчиків для збірки металевих конструкцій, розміщення техніки та механізмів;
- влаштування викаточних пірсів та причалів для плавзасобів;
- виконання робіт з віброзанурення паль з встановленням на них оголовків;
- виготовлення металевих ферм на стапелі;
- транспортування металевих ферм на плавзасобах до місця їх влаштування;
- влаштування металевих ферм на оголовки паль під аварійними прогонами (з використанням домкратів);
- влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу.
Також у мерії додали, що роботи можуть розпочати у другій половині червня — після проведення тендеру. Проте, рух транспорту обіцяють не перекривати.
Нагадаємо, раніше в мерії Києва заявили: до столичного метро йде працювати все більше жінок, що становить 41% робочого колективу.
Також ми розповідали й про те, як вплинула мобілізація на роботу підземки, внаслідок нестачі кадрів через мобілізацію.
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