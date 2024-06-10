В Верховной Раде предлагают изменения в закон о столице

Заседание ВСК. Фото: Виталий Безгин

Парламентская временная специальная комиссия призывает восстановить местное самоуправление города Киева. Там также предлагают разработать законодательные предложения по законодательству о столице.

Об этом сообщают Новости.LIVE в понедельник, 4 июня.

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Изменения в закон о столице

На третьем заседании ВСК Верховной Рады Украины, сосредоточенном на мониторинге и оценке эффективности местного самоуправления и исполнительных органов в Киеве во время военного положения, основное внимание было уделено рассмотрению законодательных вопросов, связанных с управлением городом. Обсуждались такие вопросы как роль Киева в структуре государственного управления, границы города и его районов, а также распределение полномочий между местными и центральными органами власти.

Глава ВСК депутат Виталий Безгин подчеркнул, что Киев не достиг полной децентрализации, отметив, что в городе существует смешение контрольных и исполнительных функций.

"Первым человеком, бенефициаром, заинтересованным в изменениях закона, должен быть мэр Киева. Какой бы сказал: я хочу независимый исполком, а государство пусть занимается координацией, надзором", — заявил Безгин.

Юрий Ганущак, директор Института развития территорий, представил два возможных сценария административного устройства Киева: модель "Громада + район" или "Громада + район + регион". Он считает, что модель "Громада + район" оптимальна, поскольку она соответствует конституционным нормам и обеспечивает национальную безопасность через диверсификацию рисков, передавая большую часть полномочий на районные советы.

Василий Куйбида, бывший глава Минрегионстроя, выразил мнение, что государство не должно передавать право на установление административно-территориального устройства на уровень городов, призывая к пересмотру и унификации этой нормы.

"Это речь не идет только о Киеве, это речь обо всех городах. Я считаю, что эту норму нужно пересмотреть и унифицировать. Все административно-территориальные единицы в государстве должны устанавливаться единым порядком", — добавил Куйбида.

Депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что в Киеве не может существовать система управления, установленная при Януковиче, и что город заслуживает настоящей децентрализации.

Владимир Бондаренко, заместитель городского головы, подчеркнул необходимость адаптации законодательства к современным условиям, признавая, что у Киева есть устаревшее регулирование.

Член ВСК Александр Аликсийчук отметил важность разработки качественного законопроекта, который обеспечит четкое распределение полномочий, ресурсов и контроля.

В завершение заседания Виталий Безгин заявил, что центральные власти должны подготовить законодательные предложения по столичному законодательству, регулированию Киевской агломерации, границ города и районов, а также потенциальным изменениям в бюджетный кодекс и законодательство о военном положении. Он подчеркнул, что основными бенефициарами этих перемен должны быть жители Киева.

Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро, объединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.

Ранее мы писали, что за этот год поддержка киевлянами мэра столицы Виталия Кличко существенно упала. Ряд опрошенных полностью не одобряет его работу на посту мэра Киева.