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Новый закон о столице — в Верховной Раде предлагают ряд изменений

10 июня 2024 17:11
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Верховной Раде предлагают изменения в закон о столице
Заседание ВСК. Фото: Виталий Безгин
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Парламентская временная специальная комиссия призывает восстановить местное самоуправление города Киева. Там также предлагают разработать законодательные предложения по законодательству о столице.

Об этом сообщают Новости.LIVE в понедельник, 4 июня.

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Изменения в закон о столице

На третьем заседании ВСК Верховной Рады Украины, сосредоточенном на мониторинге и оценке эффективности местного самоуправления и исполнительных органов в Киеве во время военного положения, основное внимание было уделено рассмотрению законодательных вопросов, связанных с управлением городом. Обсуждались такие вопросы как роль Киева в структуре государственного управления, границы города и его районов, а также распределение полномочий между местными и центральными органами власти.

Глава ВСК депутат Виталий Безгин подчеркнул, что Киев не достиг полной децентрализации, отметив, что в городе существует смешение контрольных и исполнительных функций.

"Первым человеком, бенефициаром, заинтересованным в изменениях закона, должен быть мэр Киева. Какой бы сказал: я хочу независимый исполком, а государство пусть занимается координацией, надзором", — заявил Безгин.

Юрий Ганущак, директор Института развития территорий, представил два возможных сценария административного устройства Киева: модель "Громада + район" или "Громада + район + регион". Он считает, что модель "Громада + район" оптимальна, поскольку она соответствует конституционным нормам и обеспечивает национальную безопасность через диверсификацию рисков, передавая большую часть полномочий на районные советы.

Василий Куйбида, бывший глава Минрегионстроя, выразил мнение, что государство не должно передавать право на установление административно-территориального устройства на уровень городов, призывая к пересмотру и унификации этой нормы.

"Это речь не идет только о Киеве, это речь обо всех городах. Я считаю, что эту норму нужно пересмотреть и унифицировать. Все административно-территориальные единицы в государстве должны устанавливаться единым порядком", — добавил Куйбида.

Депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что в Киеве не может существовать система управления, установленная при Януковиче, и что город заслуживает настоящей децентрализации.

Владимир Бондаренко, заместитель городского головы, подчеркнул необходимость адаптации законодательства к современным условиям, признавая, что у Киева есть устаревшее регулирование.

Член ВСК Александр Аликсийчук отметил важность разработки качественного законопроекта, который обеспечит четкое распределение полномочий, ресурсов и контроля.

В завершение заседания Виталий Безгин заявил, что центральные власти должны подготовить законодательные предложения по столичному законодательству, регулированию Киевской агломерации, границ города и районов, а также потенциальным изменениям в бюджетный кодекс и законодательство о военном положении. Он подчеркнул, что основными бенефициарами этих перемен должны быть жители Киева.

Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро, объединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.

Ранее мы писали, что за этот год поддержка киевлянами мэра столицы Виталия Кличко существенно упала. Ряд опрошенных полностью не одобряет его работу на посту мэра Киева.

Украина
законопроект
Верховная Рада
Киев
столица
власть
закон

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