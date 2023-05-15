Обережно! Двоколісний транспорт: серйозні ДТП сталися у Києві — фото

ДТП у Києві. Фото: патрульна поліція Києва

Протягом вихідних, 13 та 14 травня, у Києві сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок аварій постраждали люди.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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ДТП у Дніпровському районі

Перша аварія сталася у Дніпровському районі столиці. Поліцейські прибули на виклик про ДТП за участі велосипедиста та скейтера. За попередньою інформацією, чоловік, який рухався на скейтборді, не пропустив керманича велосипеда.

Наслідки ДТП у Києві. Фото: патрульна поліція Києва

Аварія у Дарницькому районі

У цьому районі не поділили дорогу автомобіль марки Opel Zafira та водій електросамоката, який опинився під колесами транспортного засобу.

Наслідки ДТП у Києві. Фото: патрульна поліція Києва

"В обох випадках охоронці порядку викликали на місце слідчих для подальшого з'ясування всіх обставин, а потерпілих ушпиталили медики", — йдеться у повідомленні.

Потерпілий внаслідок аварії. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, у першому кварталі 2023 року в Україні було зафіксовано 4538 дорожньо-транспортних пригод із постраждалими. Ці дані перевищили показник 2021-го, останнього довоєнного року.

Також ми писали, що нещодавно у Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.

Додамо, у весняно-літній період на дорогах значно збільшується кількість мотоциклів, скутерів та мопедів. Патрульні нагадали всім мотоциклістам правила дорожнього руху.