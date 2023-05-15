Обережно! Двоколісний транспорт: серйозні ДТП сталися у Києві — фото
Протягом вихідних, 13 та 14 травня, у Києві сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок аварій постраждали люди.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
ДТП у Дніпровському районі
Перша аварія сталася у Дніпровському районі столиці. Поліцейські прибули на виклик про ДТП за участі велосипедиста та скейтера. За попередньою інформацією, чоловік, який рухався на скейтборді, не пропустив керманича велосипеда.
Аварія у Дарницькому районі
У цьому районі не поділили дорогу автомобіль марки Opel Zafira та водій електросамоката, який опинився під колесами транспортного засобу.
"В обох випадках охоронці порядку викликали на місце слідчих для подальшого з'ясування всіх обставин, а потерпілих ушпиталили медики", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у першому кварталі 2023 року в Україні було зафіксовано 4538 дорожньо-транспортних пригод із постраждалими. Ці дані перевищили показник 2021-го, останнього довоєнного року.
Також ми писали, що нещодавно у Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.
Додамо, у весняно-літній період на дорогах значно збільшується кількість мотоциклів, скутерів та мопедів. Патрульні нагадали всім мотоциклістам правила дорожнього руху.