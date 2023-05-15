Осторожно! Двухколесный транспорт: серьезные ДТП произошли в Киеве — фото

ДТП в Киеве. Фото: патрульная полиция Киева

В выходные, 13 и 14 мая, в Киеве произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали люди.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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ДТП в Днепровском районе

Первая авария произошла в Днепровском районе столицы. Полицейские прибыли на вызов о ДТП с участием велосипедиста и скейтера. По предварительной информации, мужчина, который двигался на скейтборде, не пропустил водителя велосипеда.

Последствия ДТП в Киеве. Фото: патрульная полиция Киева

Авария в Дарницком районе

В этом районе не поделили дорогу автомобиль марки Opel Zafira и водитель электросамоката, который оказался под колесами транспортного средства.

Последствия ДТП в Киеве. Фото: патрульная полиция Киева

"В обоих случаях стражи порядка вызвали на место следователей для дальнейшего выяснения всех обстоятельств, а пострадавших госпитализировали медики", — говорится в сообщении.

Пострадавший в результате аварии. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, в первом квартале 2023 года в Украине было зафиксировано 4538 ДТП с пострадавшими. Эти данные превысили показатель 2021-го, последнего довоенного года.

Также мы писали, что недавно в Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП и устроившего гонку. Водитель скрывался от правоохранителей.

Добавим, в весенне-летний период на дорогах значительно увеличивается количество мотоциклов, скутеров и мопедов. Патрульные напомнили всем мотоциклистам правила дорожного движения.