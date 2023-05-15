Осторожно! Двухколесный транспорт: серьезные ДТП произошли в Киеве — фото
В выходные, 13 и 14 мая, в Киеве произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали люди.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
ДТП в Днепровском районе
Первая авария произошла в Днепровском районе столицы. Полицейские прибыли на вызов о ДТП с участием велосипедиста и скейтера. По предварительной информации, мужчина, который двигался на скейтборде, не пропустил водителя велосипеда.
Авария в Дарницком районе
В этом районе не поделили дорогу автомобиль марки Opel Zafira и водитель электросамоката, который оказался под колесами транспортного средства.
"В обоих случаях стражи порядка вызвали на место следователей для дальнейшего выяснения всех обстоятельств, а пострадавших госпитализировали медики", — говорится в сообщении.
Напомним, в первом квартале 2023 года в Украине было зафиксировано 4538 ДТП с пострадавшими. Эти данные превысили показатель 2021-го, последнего довоенного года.
Также мы писали, что недавно в Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП и устроившего гонку. Водитель скрывался от правоохранителей.
Добавим, в весенне-летний период на дорогах значительно увеличивается количество мотоциклов, скутеров и мопедов. Патрульные напомнили всем мотоциклистам правила дорожного движения.