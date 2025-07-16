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Головна Київ Оболонська РМДА в лідерах — досягнення за п’ять років та плани

Оболонська РМДА в лідерах — досягнення за п’ять років та плани

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 23:28
Фесик розкрив, чому не потрапив під хвилю кадрових змін у столиці
Голова Оболонської районної державної адміністрації Києва Кирило Фесик. Фото: кадр з відео

Голова Оболонської районної державної адміністрації Києва Кирило Фесик розповів про досягнення району. Також він назвав причини, з яких продовжує виконувати свої обов’язки, попри хвилю кадрових ротацій у столиці.

Про це Фесик повідомив в ефірі програми "Київський час".

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За словами очільника району, Оболонська РМДА за останні п’ять років показала одні з найкращих результатів серед районів міста.

Фесик зазначив, що зберігає посаду завдяки наявності "інституційної пам’яті" та досягнутим реальним результатам.

"Ми насправді новатори в багатьох напрямках. […] А також ми намагаємося запускати загальноміські тренди, загальноміські треки, тому що без зайвої скромності скажу, що історія з вивозом автомобілів — ми були дотичні до розробки цього плану, прямо саме я особисто", — розповів Фесик.

Очільник РМДА також підкреслив, що команда Оболоні прагне задавати темп і напрямок для всієї столиці, впроваджуючи сучасні рішення, які згодом набувають масштабного впливу.

Нагадаємо, що у столиці викрили серйозні зловживання у сфері управління відходами — під підозрою опинився керівник КП "Київспецтранс".

Крім того, підозру в службовій недбалості оголосили начальниці одного з відділів КП "Київтелесервіс". За даними слідства, через її дії з міського бюджету було безпідставно переплачено понад 50 мільйонів гривень.

Київ кадрові зміни успіх столиця Оболонь
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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