Фесик раскрыл, почему не попал под волну кадровых изменений в столице

Оболонская РГА в лидерах — достижения за пять лет и планы
Председатель Оболонской районной государственной администрации Киева Кирилл Фесик рассказал о достижениях района. Также он назвал причины, по которым продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на волну кадровых ротаций в столице.
Об этом Фесик сообщил в эфире программы "Київський час".
Фесик назвал ключ к успеху РГГА
По словам главы района, Оболонская РГГА за последние пять лет показала одни из лучших результатов среди районов города.
Фесик отметил, что сохраняет должность благодаря наличию "институциональной памяти" и достигнутым реальным результатам.
"Мы на самом деле новаторы во многих направлениях. [...] А также мы стараемся запускать общегородские тренды, общегородские треки, потому что без лишней скромности скажу, что история с вывозом автомобилей — мы были причастны к разработке этого плана, прямо именно я лично", — рассказал Фесик.
Глава РГГА также подчеркнул, что команда Оболони стремится задавать темп и направление для всей столицы, внедряя современные решения, которые впоследствии приобретают масштабное влияние.
Напомним, что в столице разоблачили серьезные злоупотребления в сфере управления отходами - под подозрением оказался руководитель КП "Киевспецтранс".
Кроме того, подозрение в служебной халатности объявили начальнице одного из отделов КП "Киевтелесервис". По данным следствия, из-за ее действий из городского бюджета было безосновательно переплачено более 50 миллионов гривен.
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