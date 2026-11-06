Прокуратура проводить обшуки. Фото ілюстративне: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура спростувала інформацію про проведення слідчих дій у приміщеннях комунального підприємства "Київтеплоенерго" та вилучення документів, необхідних для реалізації Плану стійкості столиці. Правоохоронці уточнили, що обшуки відбувалися за місцями проживання двох працівників підприємства та співробітників підрядних організацій у межах кримінального провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт. У прокуратурі також наголосили, що ці слідчі дії не вплинуть на початок опалювального сезону в Києві.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що розслідують у справі Київтеплоенерго

За даними слідства, можливе привласнення коштів відбувалося шляхом завищення вартості матеріалів під час виконання будівельних робіт.

Правоохоронці перевіряють договори, які уклали у 2024 році, а також угоди за березень 2026 року. За окремими роботами акти виконання вже підписали, а кошти перерахували підрядникам.

"При цьому слідство перевіряє наявні факти виведення отриманих бюджетних коштів на рахунки підконтрольних ФОП", — повідомили у Київській міській прокуратурі.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Києві правоохоронці проводять обшуки у службових кабінетах і помешканнях працівників комунального підприємства "Київтеплоенерго". За інформацією КМДА, під час слідчих дій вилучали документацію, пов'язану з проєктами в межах Плану енергостійкості столиці.

Також Новини.LIVE писали, що президент Теплоенергетичного кластеру України Анатолій Корж попередив про ризик залишитися без опалення та гарячої води через можливі російські атаки на теплову інфраструктуру столиці, так як підготовку до можливих проблем із теплопостачанням почали запізно.