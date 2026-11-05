Автомобіль "Київтеплоенерго" на місці будівництва захисту об’єктів критичної інфраструктури та резервних котелень у Києві. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Президент Теплоенергетичного кластеру України Анатолій Корж попередив, що можливі російські удари по тепловій інфраструктурі можуть залишити Київ без опалення та гарячої води. У такому разі мешканці активніше користуватимуться бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами, що збільшить навантаження на електромережу.

Про це він заявив в ефірі програми "Київський час".

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План стійкості Києва щодо тепла майже не реалізували

Анатолій Корж оцінив виконання плану стійкості столиці в частині теплопостачання.

"Дивіться, майже нічого до кінця не реалізовано з точки зору по теплу", — сказав президент Теплоенергетичного кластеру України.

Він також пояснив, що підготовку до можливих проблем із теплопостачанням почали запізно.

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Які роботи передбачає резервне теплопостачання Києва

За словами експерта, план передбачає кілька напрямів підготовки міської інфраструктури.

"Проєкти передбачають, це і резерв по теплу, і резерв по підживленню тепломережі, встановлення насосних станцій, очищення води, для того, щоб можна було заживити саме системи теплозабезпечення", — пояснив він.

Однак завершити ці роботи у заплановані строки не вдасться.

Чим загрожує Києву відсутність опалення

Під час ефіру ведучий запитав, чи можуть два-три російські удари призвести до того, що столиця залишиться без тепла.

"Не дай Бог, але дуже погана ситуація по теплу", — відповів експерт.

Він також звернув увагу на наслідки можливого відключення опалення.

"І якщо не буде тепла, не буде гарячої води, бойлери, кондиціонери, дуйки, ці всі пічки, це відразу лягає на енергосистему по електрозабезпеченню", — зазначив Анатолій Корж.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Києві планують посилити енергетичну стійкість міста. Зокрема, передбачили резервне теплопостачання для житлових будинків Троєщини. Крім того, столиця має отримати ще 40 МВт потужності завдяки додатковим електростанціям.

Також Новини.LIVE писали, що до кінця 2026 року в Києві планують добудувати 13 об'єктів резервного теплопостачання. Їх зводять міська влада спільно з Агентством відновлення. Роботи передбачають прокладання мереж і встановлення котлів. Завершити будівництво планують наприкінці року.