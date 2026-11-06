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Главная Киев Обыски в связи с Планом стойкости в Киевтеплоэнерго: в прокуратуре опровергли

Обыски в связи с Планом стойкости в Киевтеплоэнерго: в прокуратуре опровергли

Ua ru
6 ноября 2026 14:23
Обыски в «Киевтеплоэнерго»: прокуратура опровергла информацию об изъятии документов «Плана устойчивости» facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Прокуратура проводит обыски. Фото иллюстративное: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Киевская городская прокуратура опровергла информацию о проведении следственных действий в помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и изъятии документов, необходимых для реализации Плана устойчивости столицы. Правоохранители уточнили, что обыски проводились по месту жительства двух работников предприятия и сотрудников подрядных организаций в рамках уголовного производства по делу о возможном присвоении бюджетных средств при выполнении строительных работ. В прокуратуре также подчеркнули, что эти следственные действия не повлияют на начало отопительного сезона в Киеве.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Новини.LIVE.

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Что расследуют по делу "Киевтеплоэнерго"

По данным следствия, возможное присвоение средств происходило путем завышения стоимости материалов при выполнении строительных работ.

Правоохранители проверяют договоры, заключенные в 2024 году, а также соглашения за март 2026 года. По отдельным работам акты выполнения уже подписаны, а средства перечислены подрядчикам.

"При этом следствие проверяет имеющиеся факты вывода полученных бюджетных средств на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей", — сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве правоохранители проводят обыски в служебных кабинетах и жилищах сотрудников коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". По информации КГГА, в ходе следственных действий изымалась документация, связанная с проектами в рамках Плана энергоустойчивости столицы.

Также Новини.LIVE писали, что президент Теплоэнергетического кластера Украины Анатолий Корж предупредил о риске остаться без отопления и горячей воды из-за возможных российских атак на тепловую инфраструктуру столицы, так как подготовку к возможным проблемам с теплоснабжением начали слишком поздно.

Киев обыски прокуратура закупки План стойкости
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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