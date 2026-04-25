У Білій Церкві пожежа через атаку РФ: людей просять лишатися вдома

Пожежа в Білій Церкві внаслідок російської атаки 25 квітня. Фото: facebook.com/volodymyr.vovkotrub

Російські окупанти у ніч проти 25 квітня масовано атакували Україну. Зокрема, під ударом противника опинилася Біла Церква у Київській області. У місті зафіксовано влучання ворожих цілей, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Білої Церкви 25 квітня

"Ранок у нашій громаді видався зовсім недобрим. Ворог знову намагається тримати нас у напрузі, бʼє по мирному життю, намагається сіяти страх і хаос. На жаль, зафіксовано падіння ворожих цілей. Виникла пожежа та сильне задимлення", — зазначив Вовкотруб.

Він повідомив, що усі служби приступлять до ліквідації наслідків російської атаки, як тільки дозволить безпекова ситуація. Вовкотруб просить людей:

щільно зачинити вікна та двері осель, які перебувають поблизу місця виникнення надзвичайної ситуації;

обмежити перебування на вулиці ;

; дотримуватись сигналів повітряної тривоги.

Він подякував силам ППО та захист неба.

"Нагадую про сувору заборону знімати та публікувати роботу сил ППО — це може нашкодити. Не панікуємо та підтримуємо одне одного, допомагаємо тим, хто поруч, і довіряємо нашим захисникам", — додав секретар Білоцерківської міської ради.

Допис Вовкотруба. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМДА, 18 квітня в окремих частинах Дніпровського району Києва були перебої зі світлом. Відомо, що сталася пожежа на підстанції.

А у ніч проти 16 квітня російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами. Зокрема, у Подільському районі ворожий безпілотник поцілив у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 60 — отримали поранення.