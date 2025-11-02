Відео
Україна
Обстріл Києва 22 жовтня — люди досі залишаються без опалення

Обстріл Києва 22 жовтня — люди досі залишаються без опалення

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 19:59
Оновлено: 19:59
Кияни залишилися без опалення після російського обстрілу 22 жовтня
Наслідки російського обстрілу Києва 22 жовтня. Фото: Новини.LIVE

У Києві досі немає опалення в будинку, який постраждав внаслідок російського обстрілу 22 жовтня. У людей значно ускладнилися умови проживання, оскільки температура повітря продовжує знижуватися.

Про це розповіла жителька пошкодженого російським ударом будинку в Подільському районі Києва 22 жовтня Тетяна у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Кияни без опалення

"Одягаємось тепліше, ковдру теплу беремо в декілька разів. Станом на зараз у будинку є холодна вода і світло, опалення в будинку немає, газопостачання наразі не підʼєднано, але вже ходили служби з перевіркою каналів. Це питання зараз в процесі", — зазначила Тетяна.

За її словами підʼїзд відкритий, оскільки двері зруйновані. Наразі невідомо, як буде відбуватися відновлення.

Тетяна наголосила, що в квартирах холодно також через те, що немає дверей в підʼїзді та вікон.

"Так само пошкоджене скло у вікнах у загальних коридорах. Добре, що був електрочайник, який дістали з комори. Є мікрохвильова піч і мультиварка. Маємо придбати ще електроплиту, щоб якось налагодити побут", — розповіла жінка.

За її словами, кожен пристосовується до умов, як може. Однак в будинку є багато людей пенсійного віку, яким важче розвʼязати ці питання.

Наразі насамперед всі займаються закриттям вікон, щоб зберегти тепло.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня російські окупанти атакували Київ. Новини.LIVE підготували фоторепортаж з наслідками обстрілу.

А речник Головного управління ДСНС у місті Києві Павло Петров повідомив, що 22 жовтня в столиці було пошкоджено щонайменше десять житлових будинків у різних районах.

Київ війна обстріли окупанти опалення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
