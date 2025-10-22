Наслідки атаки Росії на Київ — фоторепортаж

Київ оговтується від нічної атаки РФ — ексклюзивний фоторепортаж
У ніч проти 22 жовтня російські окупанти ракетами та дронами завдали масованого удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі та загиблі, також зафіксовано значні руйнування.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місцях атаки РФ у Києві та показав наслідки.
Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня — фоторепортаж
Цієї ночі, 22 жовтня, російські війська масовано атакували Київ. На столицю летіли ракети та дрони — лунали потужні вибухи.
Внаслідок ворожого обстрілу Києва зафіксовано значні руйнування.
За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, станом на 12:40 кількість поранених внаслідок російської атаки на Київ зросла до 25 осіб. З них 5 дітей. Ще понад 10 госпіталізовані, з них 4 дитини.
За інформацією очільника КМВА Тимура Ткаченка, лише в Дарницькому районі столиці внаслідок атаки РФ пошкоджені понад 40 будинків.
Ткаченко розповів журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну про алгоритм допомоги людям, чиє майно постраждало від ворожого обстрілу. За його словами, вони повинні звернутися до штабів на базі районних адміністрацій або соціальних менеджерів та подати заявки на допомогу від міста.
Також можна отримати допомогу на місцях від благодійних організацій.
Зазначимо, що у Дніпровському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА на рівні 6 поверху 16-ти поверхового житлового будинку з подальшою пожежею. За іншою адресою падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого горіння. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон житлового будинку.
Печерський район — падіння уламка ракети з подальшим горінням. Пожежі вже немає.
Дарницький район — влучання уламків БпЛА по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару. Також влучання в 17-ти поверховий житловий будинок. Загорання на рівні 14-15 поверхів.
У Печерському районі, де уламки впали на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів.
У Соломʼянському районі уламки впали на гаражі.
