Відео

Головна Київ Київ оговтується від нічної атаки РФ — ексклюзивний фоторепортаж

Київ оговтується від нічної атаки РФ — ексклюзивний фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 14:19
Оновлено: 14:43
Наслідки атаки Росії на Київ — фоторепортаж
Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 22 жовтня російські окупанти ракетами та дронами завдали масованого удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі та загиблі, також зафіксовано значні руйнування.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місцях атаки РФ у Києві та показав наслідки.

Читайте також:
Атака РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня — фоторепортаж

Цієї ночі, 22 жовтня, російські війська масовано атакували Київ. На столицю летіли ракети та дрони — лунали потужні вибухи.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва зафіксовано значні руйнування.

Обстріл Києва
Руйнування в одному із будинків Києва після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Київ наслідки атаки РФ
Вибиті вікна внаслідок атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, станом на 12:40 кількість поранених внаслідок російської атаки на Київ зросла до 25 осіб. З них 5 дітей. Ще понад 10 госпіталізовані, з них 4 дитини.

Київ атака РФ
Двір у Києві після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Наслідки удару РФ
Вибиті вікна в одному зі столичних будинків. Фото: Новини.LIVE

За інформацією очільника КМВА Тимура Ткаченка, лише в Дарницькому районі столиці внаслідок атаки РФ пошкоджені понад 40 будинків.

Ткаченко розповів журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну про алгоритм допомоги людям, чиє майно постраждало від ворожого обстрілу. За його словами, вони повинні звернутися до штабів на базі районних адміністрацій або соціальних менеджерів та подати заявки на допомогу від міста.

Також можна отримати допомогу на місцях від благодійних організацій.

 

Зазначимо, що у Дніпровському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА на рівні 6 поверху 16-ти поверхового житлового будинку з подальшою пожежею. За іншою адресою падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого горіння. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон житлового будинку.

Руйнування у Києві
Комунальники прибирають після атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE
Київ після атаки РФ
Один із будинків у Києві після обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE

Печерський район — падіння уламка ракети з подальшим горінням. Пожежі вже немає.

Дарницький район — влучання уламків БпЛА по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару. Також влучання в 17-ти поверховий житловий будинок. Загорання на рівні 14-15 поверхів.

Наслідки удару по Києву
Людям надають допомогу після атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

У Печерському районі, де уламки впали на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів.

Київ обстріл
Пошкоджені автівки після атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

У Соломʼянському районі уламки впали на гаражі.

Раніше ми інформували, що після удару РФ по Києву кількість постраждалих продовжує зростати.

Також ми повідомляли, що у Києві під час атаки РФ у будинок нардепки влучив уламок "Шахеда".

Київ обстріли атака загиблі руйнування постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
