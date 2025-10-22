Обстріл Києва 22 жовтня — в ДСНС повідомили подробиці

Київ вранці 22 жовтня. Фото: ДСНС Києва

У Києві досі тривають роботи з ліквідації наслідків нічної російської комбінованої атаки. Наразі до ліквідації наслідків обстрілів залучено понад 300 рятувальників і близько 70 одиниць техніки.

Про це повідомив речник Головного управління ДСНС у місті Києві Павло Петров в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, унаслідок ударів пошкоджено щонайменше десять житлових будинків у різних районах столиці, зокрема, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом’янському. Усі пожежі, що виникли після влучань, ліквідовані, окрім однієї — у Дніпровському районі, де продовжують працювати рятувальні бригади.

Павло Петров уточнив, що станом на ранок є дані про постражлалих, проте, детальні дані іде уточнюються, адже до медиків продовжують звертатися мешканці, які могли отримати травми або перебувають у стресовому стані. Відомо також про двох загиблих.

На Печерську ворожий удар припав на 24-поверховий житловий будинок — влучання сталося на рівні 20-го поверху. На щастя, пожежу вдалося швидко загасити: ще до прибуття рятувальників мешканці самостійно ліквідували полум’я. У цьому ж районі зафіксовано ще одне влучання — у триповерховий приватний будинок, де зруйновано другий і третій поверхи, а також дах. Площа займання становила близько 20 квадратних метрів, постраждалих немає.

Речник ДСНС наголосив, що рятувальники працювали виключно на об’єктах житлової та цивільної інфраструктури, і жоден військовий об’єкт у Києві не зазнав ураження. Усі зафіксовані атаки були спрямовані проти мирного населення.

Нагадаємо, у Києві, за останньою інформацією станом на 10:15 відомо про 21 постраждалу людину.

Окрім того, в Київській області загинуло чотири особи — серед них двоє дітей та їх матір.