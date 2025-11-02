Видео
Україна
Обстрел Киева 22 октября — люди до сих пор остаются без отопления

Обстрел Киева 22 октября — люди до сих пор остаются без отопления

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 19:59
обновлено: 19:59
Киевляне остались без отопления после российского обстрела 22 октября
Последствия российского обстрела Киева 22 октября. Фото: Новини.LIVE

В Киеве до сих пор нет отопления в доме, который пострадал в результате российского обстрела 22 октября. У людей значительно усложнились условия проживания, поскольку температура воздуха продолжает снижаться.

Об этом рассказала жительница поврежденного российским ударом дома в Подольском районе Киева 22 октября Татьяна в комментарии Новини.LIVE.



Киевляне без отопления

"Одеваемся теплее, одеяло теплое берем в несколько раз. По состоянию на сейчас в доме есть холодная вода и свет, отопления в доме нет, газоснабжение пока не подключено, но уже ходили службы с проверкой каналов. Этот вопрос сейчас в процессе", — отметила Татьяна.

По ее словам подъезд открыт, поскольку двери разрушены. Пока неизвестно, как будет происходить восстановление.

Татьяна отметила, что в квартирах холодно также из-за того, что нет дверей в подъезде и окон.

"Так же повреждены стекла в окнах в общих коридорах. Хорошо, что был электрочайник, который достали из кладовки. Есть микроволновая печь и мультиварка. Должны приобрести еще электроплиту, чтобы как-то наладить быт", — рассказала женщина.

По ее словам, каждый приспосабливается к условиям, как может. Однако в доме есть много людей пенсионного возраста, которым труднее решить эти вопросы.

Сейчас прежде всего все занимаются закрытием окон, чтобы сохранить тепло.

Напомним, в ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с последствиями обстрела.

А представитель Главного управления ГСЧС в городе Киеве Павел Петров сообщил, что 22 октября в столице было повреждено по меньшей мере десять жилых домов в разных районах.

Киев война обстрелы оккупанты отопление
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
