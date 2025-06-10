Обстріл Києва 10 червня — якість повітря у кількох районах значно погіршилася

В одному з районів Києва пожежу гасять з гвинтокрила. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У вівторок вранці, 10 червня, в Києві зафіксовано дещо підвищений рівень забруднення повітря. Причиною є сильна задимленість, яка виникла після нічного обстрілу та подальших пожеж.

Про це свідчать дані Saveecobot.

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Погіршення якості повітря

За даними онлайн-сервісу, погіршення якості повітря спостерігається в Голосіївському, Шевченківському районах і на лівому березі столиці — зокрема в районі Позняків.

"Шкідливий рівень для чутливих груп", — йдеться у повідомленні.

Причиною є сильна задимленість, яка виникла після нічного обстрілу та подальших пожеж. В одному з районів пожежу гасять з гвинтокрила.

Дані про якість повітря на Saveecobot

Нагадаємо, у результаті нічної масованої атаки РФ на Київ 10 червня щонайменше четверо людей дістали поранення. Найбільше руйнувань зафіксовано в Оболонському і Шевченківському районах столиці.