Обстріл Києва 10 червня — якість повітря у кількох районах значно погіршилася

Обстріл Києва — через пожежі погіршилась якість повітря
У вівторок вранці, 10 червня, в Києві зафіксовано дещо підвищений рівень забруднення повітря. Причиною є сильна задимленість, яка виникла після нічного обстрілу та подальших пожеж.
Про це свідчать дані Saveecobot.
Погіршення якості повітря
За даними онлайн-сервісу, погіршення якості повітря спостерігається в Голосіївському, Шевченківському районах і на лівому березі столиці — зокрема в районі Позняків.
"Шкідливий рівень для чутливих груп", — йдеться у повідомленні.
Причиною є сильна задимленість, яка виникла після нічного обстрілу та подальших пожеж. В одному з районів пожежу гасять з гвинтокрила.
Нагадаємо, у результаті нічної масованої атаки РФ на Київ 10 червня щонайменше четверо людей дістали поранення. Найбільше руйнувань зафіксовано в Оболонському і Шевченківському районах столиці.
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