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Главная Киев Обстрел Киева — из-за пожаров ухудшилось качество воздуха

Обстрел Киева — из-за пожаров ухудшилось качество воздуха

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 08:01
Обстрел Киева 10 июня - качество воздуха в нескольких районах значительно ухудшилось
В одном из районов Киева пожар тушат с вертолета. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Во вторник утром, 10 июня, в Киеве зафиксирован несколько повышенный уровень загрязнения воздуха. Причиной является сильная задымленность, которая возникла после ночного обстрела и последующих пожаров.

Об этом свидетельствуют данные Saveecobot.

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Ухудшение качества воздуха

По данным онлайн-сервиса, ухудшение качества воздуха наблюдается в Голосеевском, Шевченковском районах и на левом берегу столицы — в частности в районе Позняков.

"Вредный уровень для чувствительных групп", — говорится в сообщении.

Причиной является сильная задымленность, которая возникла после ночного обстрела и последующих пожаров. В одном из районов пожар тушат с вертолета.

ПЯкість повітря Київ обстріл 10 червня
Данные о качестве воздуха на Saveecobot

Напомним, в результате ночной массированной атаки РФ на Киев 10 июня по меньшей мере четыре человека получили ранения. Больше всего разрушений зафиксировано в Оболонском и Шевченковском районах столицы.

Киев воздух пожар обстрелы война в Украине
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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