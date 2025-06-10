Обстрел Киева 10 июня - качество воздуха в нескольких районах значительно ухудшилось

В одном из районов Киева пожар тушат с вертолета. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Во вторник утром, 10 июня, в Киеве зафиксирован несколько повышенный уровень загрязнения воздуха. Причиной является сильная задымленность, которая возникла после ночного обстрела и последующих пожаров.

Об этом свидетельствуют данные Saveecobot.

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Ухудшение качества воздуха

По данным онлайн-сервиса, ухудшение качества воздуха наблюдается в Голосеевском, Шевченковском районах и на левом берегу столицы — в частности в районе Позняков.

"Вредный уровень для чувствительных групп", — говорится в сообщении.

Причиной является сильная задымленность, которая возникла после ночного обстрела и последующих пожаров. В одном из районов пожар тушат с вертолета.

Данные о качестве воздуха на Saveecobot

Напомним, в результате ночной массированной атаки РФ на Киев 10 июня по меньшей мере четыре человека получили ранения. Больше всего разрушений зафиксировано в Оболонском и Шевченковском районах столицы.