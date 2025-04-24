Атака РФ на Святошинський район Києва 24 квітня — що відбувається на місці обстрілу

Наслідки російського обстрілу Києва 24 квітня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві триває ліквідація наслідків російського обстрілу Святошинського району. Наразі відомо про девʼятьох загиблих людей.

Про це повідомив кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE у четвер, 24 квітня.

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Ліквідація наслідків обстрілу Києва 24 квітня

Внаслідок російської атаки понад 70 людей отримали поранення. Наразі близько 30 постраждалих перебувають у лікарні. Крім того, ще приблизно сотня киян звернулася за психологічною допомогою.

Загалом противник пошкодив 12 житлових будинків, вибиті вікна та шибки, а також пошкоджені дахи. Відомо, що навіть дитяча гойдалка опинилася в епіцентрі вибуху.

Наразі на місці російської атаки працюють рятувальники, поліцейські, волонтери та журналісти з усього світу.

Нагадаємо, речник КМВА Євген Ієвлєв розповів, що вік поранених внаслідок російської атаки на Київ коливається від 1,5 до 80 років.

А 25 квітня в Києві мер Віталій Кличко оголосив День жалоби за загиблими, яких вбили російські окупанти.