Атака РФ на Святошинский район Киева 24 апреля — что происходит на месте обстрела

Обстрел Киева — как продолжается ликвидация в Святошинском районе
В Киеве продолжается ликвидация последствий российского обстрела Святошинского района. Сейчас известно о девяти погибших людях.
Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE в четверг, 24 апреля.
Ликвидация последствий обстрела Киева 24 апреля
В результате российской атаки более 70 человек получили ранения. Сейчас около 30 пострадавших находятся в больнице. Кроме того, еще примерно сотня киевлян обратилась за психологической помощью.
В общем противник повредил 12 жилых домов, выбиты окна и стекла, а также повреждены крыши. Известно, что даже детские качели оказались в эпицентре взрыва.
Сейчас на месте российской атаки работают спасатели, полицейские, волонтеры и журналисты со всего мира.
Напомним, представитель КГВА Евгений Иевлев рассказал, что возраст раненых в результате российской атаки на Киев колеблется от 1,5 до 80 лет.
А 25 апреля в Киеве мэр Виталий Кличко объявил День траура по погибшим, которых убили российские оккупанты.
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