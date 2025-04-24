Атака РФ на Святошинский район Киева 24 апреля — что происходит на месте обстрела

Последствия российского обстрела Киева 24 апреля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве продолжается ликвидация последствий российского обстрела Святошинского района. Сейчас известно о девяти погибших людях.

Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE в четверг, 24 апреля.

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Ликвидация последствий обстрела Киева 24 апреля

В результате российской атаки более 70 человек получили ранения. Сейчас около 30 пострадавших находятся в больнице. Кроме того, еще примерно сотня киевлян обратилась за психологической помощью.

В общем противник повредил 12 жилых домов, выбиты окна и стекла, а также повреждены крыши. Известно, что даже детские качели оказались в эпицентре взрыва.

Сейчас на месте российской атаки работают спасатели, полицейские, волонтеры и журналисты со всего мира.

Напомним, представитель КГВА Евгений Иевлев рассказал, что возраст раненых в результате российской атаки на Киев колеблется от 1,5 до 80 лет.

А 25 апреля в Киеве мэр Виталий Кличко объявил День траура по погибшим, которых убили российские оккупанты.