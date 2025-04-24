Обстріл Києва 24 квітня — вік постраждалих осіб від 1,5 до 80 років

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

Через нічну російську атаку на Київ 24 квітня постраждали діти і особи похилого віку. Загальна кількість постраждалих наразі становить 77 осіб.

Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За словами Ієвлєва, вік постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю коливається від 1,5 до 80 років.

Речник КМДА додав, що станом на зараз кількість постраждалих залишається незмінною — 77 осіб.

"Серед них є як діти, так і люди похилого віку. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків удару", — сказав Ієвлєв.

Нагадаємо, у Києві п’ятницю, 25 квітня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, яка забрала життя щонайменше восьми людей.