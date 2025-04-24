Обстріл Києва 24 квітня — вік постраждалих осіб від 1,5 до 80 років

У КМДА назвали вік постраждалих через атаку РФ на Київ
Через нічну російську атаку на Київ 24 квітня постраждали діти і особи похилого віку. Загальна кількість постраждалих наразі становить 77 осіб.
Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Який вік постраждалих від удару РФ
За словами Ієвлєва, вік постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю коливається від 1,5 до 80 років.
Речник КМДА додав, що станом на зараз кількість постраждалих залишається незмінною — 77 осіб.
"Серед них є як діти, так і люди похилого віку. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків удару", — сказав Ієвлєв.
Нагадаємо, у Києві п’ятницю, 25 квітня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, яка забрала життя щонайменше восьми людей.
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