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У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими від атаки РФ

24 квітня 2025 13:29
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за жертвами російського обстрілу
Пошкоджений будинок у Святошинському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві п'ятницю, 25 квітня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої атаки Росії. Наразі точно відомо про вісім жертв російського удару.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

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День жалоби 25 квітня

"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, голова МВС Ігор Клименко заявив, що наразі у Києві підтверджено вісім загиблих від атаки РФ. Дев'ята особа, про яку повідомлялося раніше, — це рештки тіл, які зараз на судово-медичній експертизі.

Також за словами міністра, у Святошинському районі пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків через російську атаку.

Раніше під завалами будинку рятувальники знайшли тіла двох загиблих дітей, під уламками можуть перебувати ще близько десяти людей.

Київ обстріли війна в Україні балістична атака День жалоби
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