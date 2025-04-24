У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за жертвами російського обстрілу

Пошкоджений будинок у Святошинському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві п'ятницю, 25 квітня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої атаки Росії. Наразі точно відомо про вісім жертв російського удару.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

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День жалоби 25 квітня

"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, голова МВС Ігор Клименко заявив, що наразі у Києві підтверджено вісім загиблих від атаки РФ. Дев'ята особа, про яку повідомлялося раніше, — це рештки тіл, які зараз на судово-медичній експертизі.

Також за словами міністра, у Святошинському районі пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків через російську атаку.

Раніше під завалами будинку рятувальники знайшли тіла двох загиблих дітей, під уламками можуть перебувати ще близько десяти людей.