Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні
Головна Київ РФ атакувала Інститут кардіології у Києві — там загинули люди

РФ атакувала Інститут кардіології у Києві — там загинули люди

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 09:54
РФ обстріляла Інституту кардіології у Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ у Києві 28 вересня. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 28 вересня російські загарбники атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

Про це інформує ДСНС України у Telegram.

Читайте також:
Атака РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС

Росіяни обстріляли Інституту кардіології у Києві — деталі

Цієї ночі, 28 вересня, російські війська вкотре масовано атакували столицю. Внаслідок ворожого удару по Києву пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Атака РФ на Київ 28 вересня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС

За даними ДСНС, в Соломʼянському районі влучання прийшлося у п’ятиповерховий будинок: з під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки, врятовано трьох осіб, одна людина травмована.

Крім того, пошкоджено також будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

Також внаслідок атаки сталось загоряння двоповерхової нежитлової споруди. Ще до прибуття рятувальників було госпіталізовано чоловіка. Пожежу ліквідовано.

За іншими адресами зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок, з якого ще до прибуття рятувальників госпіталізували 2 потерпілих з гострою реакцією на стрес.

Атака РФ на Київ 28 вересня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС

В Голосіївському районі міста сталось влучання в одноповерховий приватний житловий будинок. Сталось часткове руйнування даху та стіни будівлі. На щастя, обійшлось без пожежі.

За іншою адресою сталось пошкодження та загоряння ще одного приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували. Попередньо - без постраждалих.

Атака РФ на Київ
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

У Дніпровському районі сталось загоряння двох припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих.

В Дарницькому районі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу.

Наразі інформація щодо потерпілих уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок атаки РФ на Київ загинула 12-річна дівчинка.

Вночі, 28 вересня, ми інформували про оголошення повітряної тривоги у Києві та про загрозу масованого удару.

Київ обстріли війна в Україні атака загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
