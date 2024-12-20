Ракетна атака на Київ 20 грудня — одна людина загинула

Наслідки падіння уламків БпЛА у Голосіївському районі. Фото: КМВА

Сьогодні, 20 грудня, внаслідок ракетного удару по Києву зазнали пошкоджень декілька районів міста. У Голосіївському районі внаслідок цього загинула людина.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у результаті атаки пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу.

Сталося загоряння п’яти автомобілів. Попередньо повідомляється про одну загиблу людину.

Наслідки падіння уламків в Голосіївському районі. Фото: КМВА

У Дніпровському районі внаслідок обстрілу пошкоджено недобудовану будівлю. Тим часом у Солом'янському районі сталась пожежа у будівлі, проте, деталі щодо наслідків ще уточнюються.

Згорілий автомобіль. Фото: КМВА

Також уламки ракети впали у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у Києві вранці, 20 грудня, лунали потужні вибухи від російської ракетної атаки на столицю.

Крім того, у Херсоні росіяни атакували житлові багатоквартирні будинки, є постраждалі.