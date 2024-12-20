Ракетна атака на Київ 20 грудня — одна людина загинула

Обстріл Києва — є загиблий у Голосіївському районі
Сьогодні, 20 грудня, внаслідок ракетного удару по Києву зазнали пошкоджень декілька районів міста. У Голосіївському районі внаслідок цього загинула людина.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Наслідки вибухів у Києві 20 грудня
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у результаті атаки пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу.
Сталося загоряння п’яти автомобілів. Попередньо повідомляється про одну загиблу людину.
У Дніпровському районі внаслідок обстрілу пошкоджено недобудовану будівлю. Тим часом у Солом'янському районі сталась пожежа у будівлі, проте, деталі щодо наслідків ще уточнюються.
Також уламки ракети впали у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, у Києві вранці, 20 грудня, лунали потужні вибухи від російської ракетної атаки на столицю.
Крім того, у Херсоні росіяни атакували житлові багатоквартирні будинки, є постраждалі.
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