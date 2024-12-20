Атака на Київ 20 грудня — у Голосіївському районі горять авто

У Голосіївському районі палають авто, — Кличко
У Києві вранці у п'ятницю, 20 грудня, лунали потужні вибухи. Внаслідок падіння уламків ракети у Голосіївському районі горять автомобілі.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.
Обстріл Києва 20 грудня
"У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться у повідомленні.
На місце було викликано медиків, відомо про одного постраждалого — йому надають допомогу.
Нагадаємо, у Києві вночі було зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників у Голосіївському районі.
Вранці ворог атакував столицю балістичними ракетами, лунали вибухи.
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