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У Голосіївському районі палають авто, — Кличко

20 грудня 2024 07:46
Євгенія Брюховецька - редактор
Атака на Київ 20 грудня — у Голосіївському районі горять авто
Палаючі авто. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві вранці у п'ятницю, 20 грудня, лунали потужні вибухи. Внаслідок падіння уламків ракети у Голосіївському районі горять автомобілі. 

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

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"У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться у повідомленні.

На місце було викликано медиків, відомо про одного постраждалого — йому надають допомогу.

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Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, у Києві вночі було зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників у Голосіївському районі.

Вранці ворог атакував столицю балістичними ракетами, лунали вибухи.

Віталій Кличко Київ обстріли атака ракетний удар балістична атака

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