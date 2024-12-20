Ракетная атака на Киев 20 декабря — один человек погиб

Обстрел Киева — есть погибший в Голосеевском районе
Сегодня, 20 декабря, в результате ракетного удара по Киеву получили повреждения несколько районов города. В Голосеевском районе в результате погиб человек.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Последствия взрывов в Киеве 20 декабря
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу.
Произошло возгорание пяти автомобилей. Предварительно сообщается об одном погибшем человеке.
В Днепровском районе в результате обстрела повреждено недостроенное здание. Тем временем в Соломенском районе произошел пожар в здании, однако детали относительно последствий еще уточняются.
Также обломки ракеты рухнули в Шевченковском районе. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в Киеве утром, 20 декабря, раздавались мощные взрывы от российской ракетной атаки на столицу.
Кроме того, в Херсоне россияне атаковали жилые многоквартирные дома , есть пострадавшие.
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