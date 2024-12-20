Ракетная атака на Киев 20 декабря — один человек погиб

Последствия падения обломков БпЛА в Голосеевском районе. Фото: КМВА

Сегодня, 20 декабря, в результате ракетного удара по Киеву получили повреждения несколько районов города. В Голосеевском районе в результате погиб человек.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу.

Произошло возгорание пяти автомобилей. Предварительно сообщается об одном погибшем человеке.

Последствия падения осколков в Голосеевском районе. Фото: КМВА

В Днепровском районе в результате обстрела повреждено недостроенное здание. Тем временем в Соломенском районе произошел пожар в здании, однако детали относительно последствий еще уточняются.

Сгоревший автомобиль. Фото: КМВА

Также обломки ракеты рухнули в Шевченковском районе. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в Киеве утром, 20 декабря, раздавались мощные взрывы от российской ракетной атаки на столицу.

Кроме того, в Херсоне россияне атаковали жилые многоквартирные дома , есть пострадавшие.