Обстріл Києва 23 червня — у ДСНС оцінили наслідки ворожої атаки

Наслідки атаки РФ в Шевченківському районі. Фото: Новини.LIVE

У результаті масштабної ракетної атаки по Києву в ніч проти 23 червня загинуло дев’ятеро людей, зокрема одна дитина. Ще 38 осіб зазнали поранень різного ступеня — від переломів і порізів до гострої стресової реакції.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

Реклама

Читайте також:

Які наслідки обстрілу столиці

За його словами, найбільше постраждали Солом’янський, Святошинський і Шевченківський райони столиці.

На місці трагедії працювали понад 400 рятувальників. Вони розчищали завали, розпилювали дерева, аби дати доступ важкій техніці для підйому плит перекриття.

Внаслідок удару також було пошкоджено десятки автомобілів, частину міської інфраструктури та бізнес-центри. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Нагадаємо, що 23 червня зранку пролунав потужний вибух — російська ракета влучила в житловий будинок.

Також у Києві вже завершили роботи з пошуку та порятунку людей у Шевченківському районі, де 23 червня внаслідок ракетного удару було зруйновано багатоповерхівку. За оновленими даними, встановлено остаточну кількість загиблих унаслідок цієї атаки РФ.