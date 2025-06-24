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Главная Киев Обстрел Киева — в ГСЧС оценили последствия вражеской атаки

Обстрел Киева — в ГСЧС оценили последствия вражеской атаки

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Дата публикации 24 июня 2025 15:45
Обстрел Киева 23 июня - в ГСЧС оценили последствия вражеской атаки
Последствия атаки РФ в Шевченковском районе. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Какие последствия обстрела столицы

В результате масштабной ракетной атаки по Киеву в ночь на 23 июня погибли девять человек, в том числе один ребенок. Еще 38 человек получили ранения различной степени — от переломов и порезов до острой стрессовой реакции.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

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По его словам, больше всего пострадали Соломенский, Святошинский и Шевченковский районы столицы.

На месте трагедии работали более 400 спасателей. Они расчищали завалы, распиливали деревья, чтобы дать доступ тяжелой технике для подъема плит перекрытия.

В результате удара также были повреждены десятки автомобилей, часть городской инфраструктуры и бизнес-центры. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Напомним, что 23 июня утром прогремел мощный взрыв — российская ракета попала в жилой дом.

Также в Киеве уже завершили работы по поиску и спасению людей в Шевченковском районе, где 23 июня в результате ракетного удара была разрушена многоэтажка. По обновленным данным, установлено окончательное количество погибших в результате этой атаки РФ.

Киев ГСЧС обстрелы война в Украине погибшие
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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