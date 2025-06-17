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Главная Киев Обстрел Киева — в полиции показали первые минуты после удара

Обстрел Киева — в полиции показали первые минуты после удара

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Дата публикации 17 июня 2025 15:40
Обстрел Киева 17 июня - первые минуты после удара
Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС
Ключові моменти Как патрульные работали во время обстрела Киева

В ночь на вторник, 17 июня, когда Россия осуществила очередную комбинированную террористическую атаку на Киев, патрульные полицейские совместно со спасателями пришли на помощь пострадавшим. Они эвакуировали жителей в безопасные места и доставляли раненых в кареты скорой помощи.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram.

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Как патрульные работали во время обстрела Киева

"На видео — работа киевских патрульных во время очередного ночного обстрела столицы. Страна-агрессор продолжает цинично и подло обстреливать мирные города. Врагом запущено более 440 дронов и 32 ракеты, в частности по Киеву — 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические", — говорится в сообщении.

Билошицкий отметил, что патрульные и спасатели более девяти часов работали в условиях опасности, рискуя собственной жизнью. Они помогали пострадавшим, эвакуировали людей в безопасные места, транспортировали раненых в скорые и обеспечивали проезд спецтранспорта.

К сожалению, в результате атаки есть погибшие и раненые, а также зафиксированы разрушения жилых и нежилых зданий и автомобилей.

"Соболезнования семьям погибших, сил и скорейшего выздоровления — травмированным. Спасибо за службу патрульным и специальным службам, которые как можно быстрее пытаются спасти и помочь. Сейчас все специальные службы задействованы в ликвидации последствий вражеских обстрелов. Продолжаются спасательные операции", — резюмировал Билошицкий.

Напомним, один из вражеских ударов вызвал частичное разрушение многоэтажки в Соломенском районе столицы — уничтожен целый подъезд. Спасатели работают на месте трагедии без остановки и уже достали из-под завалов тела пяти погибших.

Также завтра в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате российской атаки.

Киев эвакуация полиция обстрелы война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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