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Головна Київ У Києві знову зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу

У Києві знову зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу

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Дата публікації: 2 липня 2026 21:39
Російський обстріл Києва 2 липня: кількість загиблих знову зросла
Розбір завалів у Києві 2 липня. Фото: ДСНС

У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 2 липня. Наразі відомо, що окупанти вбили 25 осіб в столиці. Розбір завалів та пошук людей продовжується.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Загиблі внаслідок російського обстрілу Києва 2 липня

"На одній з локацій в Дарницькому районі досі триває розбір завалів та пошук людей. Лише тут виявлено пʼятьох загиблих та ще вісім — не виходять на звʼязок", — зазначив Ткаченко.

Наразі відомо, що внаслідок масованого російського обстрілу загинули 25 людей.

За словами начальника КМВА, рятувальники продовжать працювати без перерв до повного розчищення завалів.

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"Але, на жаль, можуть бути ще виявлені жертви", — додав він.

У ДСНС повідомили, що 190 людям надано психологічну допомогу.

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Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський після чергового російського удару по Києву заявив, що Україна й надалі відповідатиме на атаки РФ, доки не буде досягнуто справедливого миру. Він підкреслив критичну необхідність посилення ППО.

Раніше МЗС Німеччини засудило російський обстріл України у ніч проти 2 липня. Там висловили співчуття жертвам та їхнім родинам.

Київ війна обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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