Російський обстріл Києва 2 липня: кількість загиблих знову зросла

У Києві знову зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу
У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 2 липня. Наразі відомо, що окупанти вбили 25 осіб в столиці. Розбір завалів та пошук людей продовжується.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.
Загиблі внаслідок російського обстрілу Києва 2 липня
"На одній з локацій в Дарницькому районі досі триває розбір завалів та пошук людей. Лише тут виявлено пʼятьох загиблих та ще вісім — не виходять на звʼязок", — зазначив Ткаченко.
Наразі відомо, що внаслідок масованого російського обстрілу загинули 25 людей.
За словами начальника КМВА, рятувальники продовжать працювати без перерв до повного розчищення завалів.
"Але, на жаль, можуть бути ще виявлені жертви", — додав він.
У ДСНС повідомили, що 190 людям надано психологічну допомогу.
Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський після чергового російського удару по Києву заявив, що Україна й надалі відповідатиме на атаки РФ, доки не буде досягнуто справедливого миру. Він підкреслив критичну необхідність посилення ППО.
Раніше МЗС Німеччини засудило російський обстріл України у ніч проти 2 липня. Там висловили співчуття жертвам та їхнім родинам.