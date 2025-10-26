Обстріл Києва 26 жовтня — окупанти вбили 19-річну дівчину та її маму

Наслідки російського обстрілу Києва 26 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 26 жовтня вкотре атакували Київ. Внаслідок атаки загинули троє людей, двоє з яких — 19-річна дівчина та її мама.

Про це повідомляє Києво-Печерський ліцей 171 "Лідер" у Facebook.

У ліцеї розповіли, що внаслідок російського обстрілу загинула випускниця 2023 року Маслій Анастасія. У повідомленні йдеться, що дівчина була яскравою, талановитою, розумною, сповненою мрій та планів на майбутнє.

Анастасія Маслій. Фото: Києво-Печерський ліцей 171 "Лідер"

"Життя, яке лише починалося, трагічно обірвалося цієї ночі — разом із мамою Настя загинула внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку в Деснянському районі. Світла пам’ять і вічна шана", — зазначають в ліцеї.

Допис ліцею. Фото: скриншот

Нагадаємо, у поліції показали перші кадри після російського обстрілу Києва 26 жовтня.

Відомо, що загалом цієї ночі загарбники поранили в Києві 33 людей, вісім з яких — госпіталізували.