Відео

Поліція показала перші хвилини після удару по Києву — відео

Поліція показала перші хвилини після удару по Києву — відео

Дата публікації: 26 жовтня 2025 17:52
Оновлено: 17:59
Що коїлося в Києві в перші хвилини після обстрілу — відео від поліції
Рятувальник на місці обстрілу в Києві. Фото: кадр з відео

В ніч проти 26 жовтня Київ вкотре зазнав атаки ворога. В перші хвилини на місця влучань прибули поліцейські. Вони евакуйовували людей та забезпечували проїзд рятувальникам.

Відео опублікували на сторінці Патрульної поліції Києва у Facebook.

Що відбувалось у Києві в перші хвилини після обстрілу

"Навіть під загрозою повторних ударів ми залишалися поряд із громадянами — підтримували, надавали допомогу, робили все можливе, щоб зберегти життя та спокій киян", — зазначають у поліції.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки та автомобілі. Відомо про загиблих та поранених серед мешканців столиці. Патрульні, не гаючи часу, кинулися допомагати людям, евакуйовували їх та забезпечували проїзд спецтранспорту та рятувальників. Один із поліцейських також врятував кота.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який вигляд має один з будинків у Києві. Минулої ночі він став однією з цілей, які атакувала РФ.

Також ми розповідали про те, що зросла кількість постраждалих внаслідок удару по столиці 26 жовтня. Також відомо про трьох загиблих людей.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
