Україна
Нічна атака по Києву — кількість постраждалих знову зросла

Нічна атака по Києву — кількість постраждалих знову зросла

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 16:13
Оновлено: 16:24
Обстріл Києва 26 жовтня — збільшилась кількість постраждалих
Люди на місці російського удару в Києві. Фото: Новини.LIVE

Росіяни в ніч проти 26 жовтня вкотре атакували Київ. Внаслідок удару загинули люди. Відомо також про те, що збільшилася кількість постраждалих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Скільки людей постраждали через обстріл Києва

"До 33 людей збільшилася кількість постраждалих від атаки ворога на столицю минулої ночі. 8 із них медики госпіталізували. В тому числі трьох дітей", — зазначив Кличко.

Скільки людей постраждали через атаку на Киї 26 жовтня
Повідомлення мера Києва Віталія Кличка. Фото: скриншот

Він додав, що внаслідок атаки також загинули люди. Наразі відомо про трьох жертв російського обстрілу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, який вигляд має зруйнована квартира у Києві. Вона знищена через російську атаку 26 жовтня.

Також ми писали про те, як жителька Києва пережила ворожу атаку. Жінка поділилася подробицями російського удару.

Віталій Кличко Київ обстріли атака жертви
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
