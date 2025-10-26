Обстріл Києва 26 жовтня — збільшилась кількість постраждалих

Люди на місці російського удару в Києві. Фото: Новини.LIVE

Росіяни в ніч проти 26 жовтня вкотре атакували Київ. Внаслідок удару загинули люди. Відомо також про те, що збільшилася кількість постраждалих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Скільки людей постраждали через обстріл Києва

"До 33 людей збільшилася кількість постраждалих від атаки ворога на столицю минулої ночі. 8 із них медики госпіталізували. В тому числі трьох дітей", — зазначив Кличко.

Повідомлення мера Києва Віталія Кличка. Фото: скриншот

Він додав, що внаслідок атаки також загинули люди. Наразі відомо про трьох жертв російського обстрілу.

