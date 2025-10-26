Видео
Главная Киев Обстрел Киева — из-за атаки погибла 19-летняя девушка с мамой

Обстрел Киева — из-за атаки погибла 19-летняя девушка с мамой

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 18:02
обновлено: 18:17
Обстрел Киева 26 октября — оккупанты убили 19-летнюю девушку и ее маму
Последствия российского обстрела Киева 26 октября. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 26 октября в очередной раз атаковали Киев. В результате атаки погибли три человека, двое из которых — 19-летняя девушка и ее мама.

Об этом сообщает Киево-Печерский лицей 171 "Лидер" в Facebook.

Читайте также:

Оккупанты в Киеве убили 19-летнюю девушку и ее маму

В лицее рассказали, что в результате российского обстрела погибла выпускница 2023 года Маслий Анастасия. В сообщении говорится, что девушка была яркой, талантливой, умной, полной мечтаний и планов на будущее.

Анастасія Маслій
Анастасия Маслий. Фото: Киево-Печерский лицей 171 "Лидер"

"Жизнь, которая только начиналась, трагически оборвалась этой ночью — вместе с мамой Настя погибла в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Деснянском районе. Светлая память и вечная дань уважения", — отмечают в лицее.

null
Пост лицея. Фото: скриншот

Напомним, в полиции показали первые кадры после российского обстрела Киева 26 октября.

Известно, что всего этой ночью захватчики ранили в Киеве 33 человека, восемь из которых — госпитализировали.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
