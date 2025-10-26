Обстрел Киева 26 октября — оккупанты убили 19-летнюю девушку и ее маму

Обстрел Киева — из-за атаки погибла 19-летняя девушка с мамой
Российские оккупанты в ночь на 26 октября в очередной раз атаковали Киев. В результате атаки погибли три человека, двое из которых — 19-летняя девушка и ее мама.
Об этом сообщает Киево-Печерский лицей 171 "Лидер" в Facebook.
Оккупанты в Киеве убили 19-летнюю девушку и ее маму
В лицее рассказали, что в результате российского обстрела погибла выпускница 2023 года Маслий Анастасия. В сообщении говорится, что девушка была яркой, талантливой, умной, полной мечтаний и планов на будущее.
"Жизнь, которая только начиналась, трагически оборвалась этой ночью — вместе с мамой Настя погибла в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Деснянском районе. Светлая память и вечная дань уважения", — отмечают в лицее.
Напомним, в полиции показали первые кадры после российского обстрела Киева 26 октября.
Известно, что всего этой ночью захватчики ранили в Киеве 33 человека, восемь из которых — госпитализировали.
Читайте Новини.LIVE!