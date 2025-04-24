Обстріл Києва 24 квітня — з-під завалів дістали тіло ще однієї людини

Обстріл Києва — з-під завалів дістали тіло ще однієї людини
У Києві з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином, російські окупанти вбили десятьох цивільних.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у четвер, 24 квітня.
Жертви внаслідок обстрілу Києва 24 квітня
"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини", — йдеться у повідомленні.
Наразі відомо, що російські окупанти вбили десятьох людей, ще 90 отримали поранення.
Аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу продовжуються.
Нагадаємо, російські окупанти пошкодили 12 житлових будинків у Києві. Крім того, постраждала дитяча гойдалка.
А речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв зазначив, що вік загиблих коливається від 1,5 до 80 років.
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