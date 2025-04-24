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Обстріл Києва — з-під завалів дістали тіло ще однієї людини

24 квітня 2025 17:08
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Києва 24 квітня — з-під завалів дістали тіло ще однієї людини
Наслідки російського обстрілу Києва 24 квітня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином, російські окупанти вбили десятьох цивільних.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у четвер, 24 квітня.

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"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Києва 24 квітня
Ліквідація наслідків обстрілу Києва 24 квітня. Фото: ДСНС
Російський обстріл Києва 24 квітня
Ліквідація наслідків обстрілу Києва 24 квітня. Фото: ДСНС

Наразі відомо, що російські окупанти вбили десятьох людей, ще 90 отримали поранення.

Атака РФ на Київ 24 квітня
Ліквідація наслідків обстрілу Києва 24 квітня. Фото: ДСНС
Удар Росії по Києва 24 квітня
Ліквідація наслідків обстрілу Києва 24 квітня. Фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу продовжуються.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти пошкодили 12 житлових будинків у Києві. Крім того, постраждала дитяча гойдалка.

А речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв зазначив, що вік загиблих коливається від 1,5 до 80 років.

Київ війна вбивство ДСНС обстріли окупанти
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