Обстріл Києва 24 квітня — з-під завалів дістали тіло ще однієї людини

Наслідки російського обстрілу Києва 24 квітня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином, російські окупанти вбили десятьох цивільних.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у четвер, 24 квітня.

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"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини", — йдеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків обстрілу Києва 24 квітня. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків обстрілу Києва 24 квітня. Фото: ДСНС

Наразі відомо, що російські окупанти вбили десятьох людей, ще 90 отримали поранення.

Ліквідація наслідків обстрілу Києва 24 квітня. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків обстрілу Києва 24 квітня. Фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу продовжуються.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти пошкодили 12 житлових будинків у Києві. Крім того, постраждала дитяча гойдалка.

А речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв зазначив, що вік загиблих коливається від 1,5 до 80 років.