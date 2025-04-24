Обстрел Киева 24 апреля — из-под завалов достали тело еще одного человека

Обстрел Киева — из-под завалов достали тело еще одного человека
В Киеве из-под завалов достали тело еще одного погибшего человека. Таким образом, российские оккупанты убили десять гражданских.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в четверг, 24 апреля.
Жертвы в результате обстрела Киева 24 апреля
"Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека", — говорится в сообщении.
Известно, что российские оккупанты убили десять человек, еще 90 получили ранения.
Аварийно-спасательные работы на месте российского обстрела продолжаются.
Напомним, российские оккупанты повредили 12 жилых домов в Киеве. Кроме того, пострадали детские качели.
А представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев отметил, что возраст погибших колеблется от 1,5 до 80 лет.
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