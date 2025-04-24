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Обстрел Киева — из-под завалов достали тело еще одного человека

24 апреля 2025 17:08
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Киева 24 апреля — из-под завалов достали тело еще одного человека
Последствия российского обстрела Киева 24 апреля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве из-под завалов достали тело еще одного погибшего человека. Таким образом, российские оккупанты убили десять гражданских.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в четверг, 24 апреля.

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"Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека", — говорится в сообщении.

Обстріл Києва 24 квітня
Ликвидация последствий обстрела Киева 24 апреля. Фото: ГСЧС
Російський обстріл Києва 24 квітня
Ликвидация последствий обстрела Киева 24 апреля. Фото: ГСЧС

Известно, что российские оккупанты убили десять человек, еще 90 получили ранения.

Атака РФ на Київ 24 квітня
Ликвидация последствий обстрела Киева 24 апреля. Фото: ГСЧС
Удар Росії по Києва 24 квітня
Ликвидация последствий обстрела Киева 24 апреля. Фото: ГСЧС

Аварийно-спасательные работы на месте российского обстрела продолжаются.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты повредили 12 жилых домов в Киеве. Кроме того, пострадали детские качели.

А представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев отметил, что возраст погибших колеблется от 1,5 до 80 лет.

Киев война убийство ГСЧС обстрелы оккупанты
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