Обстрел Киева 24 апреля — из-под завалов достали тело еще одного человека

Последствия российского обстрела Киева 24 апреля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве из-под завалов достали тело еще одного погибшего человека. Таким образом, российские оккупанты убили десять гражданских.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в четверг, 24 апреля.

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"Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека", — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий обстрела Киева 24 апреля. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий обстрела Киева 24 апреля. Фото: ГСЧС

Известно, что российские оккупанты убили десять человек, еще 90 получили ранения.

Ликвидация последствий обстрела Киева 24 апреля. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий обстрела Киева 24 апреля. Фото: ГСЧС

Аварийно-спасательные работы на месте российского обстрела продолжаются.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты повредили 12 жилых домов в Киеве. Кроме того, пострадали детские качели.

А представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев отметил, что возраст погибших колеблется от 1,5 до 80 лет.