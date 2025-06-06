Обстріл Києва 6 червня — з'явилися кадри перших хвилин після атаки

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС Києва

У ніч проти п'ятниці, 6 червня, у Києві пролунали вибухи. Через удар є травмовані й загиблі, пошкоджені будинки, заклад освіти та автомобілі.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Києва 6 червня

"На відео — перші хвилини з бодікамер патрульних після обстрілу житлового будинку в Солом’янському районі", — говориться у джерелі.

Реклама

Патрульні та рятувальники допомагали людям залишити оселі, супроводжували їх до безпечного місця.

Незважаючи на загрозу власному життю, патрульні, медики, бійці ДСНС, військові та добровольці працювали всю ніч, рятуючи постраждалих та ліквідовуючи наслідки удару. На жаль, серед рятувальників є загиблі.

Реклама

"Наші щирі співчуття команді ДСНС та родинам загиблих рятувальників... Закликаємо дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Не ігноруйте сигнали — укриття рятують життя!" — додали у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ у ніч на 6 червня було змінено рух метро через пошкодження залізничного полотна.

Також у столиці фіксували перебої з електроенергією, понад 2000 споживачів залишилися без світла.