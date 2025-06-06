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У ДТЕК назвали, скільки киян залишилися без світла через обстріл

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Дата публікації: 6 червня 2025 08:46
У Києві зафіксовано перебої зі світлом через обстріл 6 червня
Енергетики. Фото: ДТЕК

Російські окупанти у ніч проти 6 червня атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу понад дві тисячі родин залишилися без світла.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

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Перебої зі світлом у Києві

"Через обстріли російських окупантів 2 167  родин лівого берега столиці залишились без електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Енергетики наразі роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути світло у кожну домівку.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, російська атака на Київ спричинила масштабні руйнування в шести районах столиці. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

А в зв’язку з пошкодженням червоної гілки метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" запровадили тимчасовий автобусний маршрут №1М.

Київ війна безпілотники обстріли ДТЕК ракети
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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