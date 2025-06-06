У Києві зафіксовано перебої зі світлом через обстріл 6 червня

У ДТЕК назвали, скільки киян залишилися без світла через обстріл
Російські окупанти у ніч проти 6 червня атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу понад дві тисячі родин залишилися без світла.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Перебої зі світлом у Києві
"Через обстріли російських окупантів 2 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання", — йдеться у повідомленні.
Енергетики наразі роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути світло у кожну домівку.
Нагадаємо, російська атака на Київ спричинила масштабні руйнування в шести районах столиці. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
А в зв’язку з пошкодженням червоної гілки метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" запровадили тимчасовий автобусний маршрут №1М.
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