Обстрел Киева 6 июня - появились кадры первых минут после атаки

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на пятницу, 6 июня, в Киеве прогремели взрывы. Из-за удара есть травмированные и погибшие, повреждены дома, учебное заведение и автомобили.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Обстрел Киева 6 июня

"На видео - первые минуты с бодикамер патрульных после обстрела жилого дома в Соломенском районе", — говорится в источнике.

Патрульные и спасатели помогали людям покинуть дома, сопровождали их к безопасному месту.

Несмотря на угрозу собственной жизни, патрульные, медики, бойцы ГСЧС, военные и добровольцы работали всю ночь, спасая пострадавших и ликвидируя последствия удара. К сожалению, среди спасателей есть погибшие.

"Наши искренние соболезнования команде ГСЧС и семьям погибших спасателей... Призываем соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Не игнорируйте сигналы - укрытия спасают жизни!" — добавили в сообщении.

Напомним, в результате атаки на Киев в ночь на 6 июня было изменено движение метро из-за повреждения железнодорожного полотна.

Также в столице фиксировали перебои с электроэнергией, более 2000 потребителей остались без света.