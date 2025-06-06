Обстрел Киева 6 июня - появились кадры первых минут после атаки

Обстрел Киева — появились кадры первых минут после атаки
В ночь на пятницу, 6 июня, в Киеве прогремели взрывы. Из-за удара есть травмированные и погибшие, повреждены дома, учебное заведение и автомобили.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Обстрел Киева 6 июня
"На видео - первые минуты с бодикамер патрульных после обстрела жилого дома в Соломенском районе", — говорится в источнике.
Патрульные и спасатели помогали людям покинуть дома, сопровождали их к безопасному месту.
Несмотря на угрозу собственной жизни, патрульные, медики, бойцы ГСЧС, военные и добровольцы работали всю ночь, спасая пострадавших и ликвидируя последствия удара. К сожалению, среди спасателей есть погибшие.
"Наши искренние соболезнования команде ГСЧС и семьям погибших спасателей... Призываем соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Не игнорируйте сигналы - укрытия спасают жизни!" — добавили в сообщении.
Напомним, в результате атаки на Киев в ночь на 6 июня было изменено движение метро из-за повреждения железнодорожного полотна.
Также в столице фиксировали перебои с электроэнергией, более 2000 потребителей остались без света.
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