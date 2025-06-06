У Києві змінили рух метро та тролейбусів після обстрілу 6 червня

Громадський транспорт в Києві. Фото: Новини.LIVE

Київська міська військова адміністрація повідомила про тимчасові зміни у русі громадського транспорту через пошкодження інфраструктури внаслідок нічної атаки Росії. У столиці курсуватиме дублюючий маршрут, який замінить метро, а деякі тролейбуси скоротять маршрут.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Через ушкодження червоної лінії метрополітену на ділянці між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут №1М, який замінює метро на період обмежень.

Маршрут автобуса №1М:

У напрямку від "Лісової" до "Арсенальної": Броварський проспект — Дніпровський узвіз — Алея Героїв Крут — вулиця Івана Мазепи — станція метро "Арсенальна".

У зворотному напрямку — той самий маршрут, але без заїзду на ділянку між станціями "Дарниця" та "Чернігівська". Автобуси їдуть через вулицю Андрія Малишка.

Маршрут працюватиме доти, доки червона лінія метро залишатиметься обмеженою для руху. Пасажирів закликають враховувати зміни під час планування поїздок.

Як зміниться рух тролейбусів в Києві 6 червня

Також у столиці змінилися маршрути тролейбусів через перекриття частини вул. Вадима Гетьмана (від вул. Антона Цедика до вул. Олекси Тихого), де працює поліція після нічної атаки.

Зміни у русі тролейбусів:

№27 — курсує лише до Індустріального шляхопроводу та вул. Дегтярівської;

№30 — об’їжджає через ст. м. "Лук’янівська" та Севастопольську площу;

№22 та №42 — маршрути спрямовано через Севастопольську площу, просп. Повітряних Сил, вул. Чорновола, Іллєнка та Дорогожицьку, далі — за звичними маршрутами;

Частина тролейбусів №42 тимчасово курсує лише між "Либідською" та Індустріальним шляхопроводом.

Мешканців столиці просять стежити за оперативною інформацією на офіційних ресурсах та планувати маршрути з урахуванням нових обмежень.

Нагадаємо, у Київській області є пошкодження колій Укрзалізниці внаслідок російської масованої комбінованої атаки.

Також в Києві зафіксовані масові руйнування у кількох спальних районах.