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Обвал мосту на Шулявці: підрядник прокоментував ситуацію

30 вересня 2023 22:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обвал мосту на Шулявці: підрядник прокоментував ситуацію
Обвал Дегтярівського мосту 30 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ході реконструкційних робіт на Дегтярівському шляхопроводі, які проводилися компанією RDS на замовлення Київавтодору, виникли складності при монтажі елементів прогонової частини конструкції. У процесі встановлення сьомої балки відповідно до проєкту відбулося порушення її стійкості й вона впала, спричинивши обвал усіх балок.

Про це повідомляє пресслужба підрядника.

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У повідомленні вказується, що ситуація вимагатиме усунення дефектів, що виникли, коштом групи компаній RDS, як було зазначено.

Наголошується, що фінансових втрат для міського бюджету не передбачається, і загальна вартість реконструкційних робіт не збільшиться. Попри дотримання встановленого графіка, необхідність усунення пошкоджень спричинить перенесення терміну закінчення проєкту на пізніший період.

Також у компанії уточнили, що RDS продовжує нести відповідальність за якісне виконання робіт на вказаному об'єкті, дотримуючись затвердженого графіка, але з урахуванням необхідних коригувань, пов'язаних з інцидентом.

скріншот
Повідомлення компанії RDS. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у суботу, 30 вересня, трапився обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал.

Крім того, журналісти Новини.LIVE побували на місці обвалення Дегтярівського мосту в Києві. Зазначимо, там сьогодні обвалилися щойно встановлені прогони.

 

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