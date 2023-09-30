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Обвал моста на Шулявке: подрядчик прокомментировал ситуацию

30 сентября 2023 22:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обвал моста на Шулявке: подрядчик прокомментировал ситуацию
Обвал Дегтяревского моста 30 сентября. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ходе реконструкционных работ на Дегтяровском путепроводе, которые проводились компанией RDS по заказу Киевавтодор, возникли сложности при монтаже элементов пролетной части конструкции. В процессе установки седьмой балки в соответствии с проектом произошло нарушение ее устойчивости и она упала, вызвав обвал всех балок.

Об этом сообщает пресс-служба подрядчика.

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В сообщении указывается, что ситуация потребует устранения возникших дефектов за счет средств группы компаний RDS, как было отмечено.

Подчеркивается, что финансовые потери для городского бюджета не предвидятся, и общая стоимость реконструкционных работ не увеличится. Несмотря на соблюдение установленного графика, необходимость устранения повреждений повлечет за собой перенос срока окончания проекта на более поздний период.

Также в компании уточнили, что RDS продолжает нести ответственность за качественное выполнение работ на указанном объекте, следуя утвержденному графику, но с учетом необходимых корректировок, связанных с инцидентом.

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Сообщение компании RDS. Фото: скриншот

Напомним, что в субботу, 30 сентября, случился обвал Дегтяревского моста на Шулявке. Технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE побывали на месте обрушения Дегтяровского моста в Киеве. Отметим, там сегодня обрушились только что установленные прогоны

 

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