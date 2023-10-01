Обвал мосту в Києві: якість балок була "абсолютно перевірена"

Обвал балок на мосту у Києві. Фото: Економічна правда

Балки Дегтярівського шляхопроводу на вулиці Олександра Довженка у Києві, які обвалилися 30 вересня, були експериментальними, подібні елементи в Україні були використані при будівництві ще одного мосту.

Про це повідомив незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у коментарі Суспільному.

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Причини обвалу балок не відомі

"Я не можу стверджувати на 100%, але я так розумію, що завод Ковальської вперше такі балки виготовляє. Вони експериментальні. Це 36-метрова балка, а до цього були 33-ох метрові й в чому причина, поки ніхто не знає", — зазначив експерт.

За словами Авдокушина, не можна стверджувати, що балки обвалилися через брак.

"Треба, щоб балку розпиляли, взяли зразки бетону і подивилися, як там розташована арматура. Тому що причин може бути безліч. Я не стверджую, що це брак, але це може бути неякісний бетон, може бути нерівно натягнута арматура. І це тільки одні з багатьох причин", — сказав він.

Балки належної якості

В свою чергу, речник компанії "Ковальська" Даніїл Ваховський повідомив Суспільному, що 1 жовтня збереться експертна інженерна комісія, яка буде визначати причини цього інциденту.

"Що ми точно можемо заявити, то це те, що проблем з якістю балок, які монтувалися — немає. Вони були виготовлені за спецпроектом і пройшли всі необхідні експертизи й були прийняті підрядною компанією, яка займається їхнім монтажем", — сказав Ваховський.

За його словами попередні шість балок були встановлені правильно.

"Вони (балки. — Ред.) знаходились у проектній позиції й під час монтажу останньої, сьомої балки стався цей інцидент. Але в нас така позиція, що їхня якість абсолютно перевірена і вона відповідає всій проектній документації", — наголосив Ваховський і додав, що "Ковальська" вже не вперше виготовляє такі балки.

У "Київавтодорі" заявили, що відповідальність за роботи на об’єкті несе компанія-підрядник.

Раніше ми розповідали, що у суботу, 30 вересня, у Києві розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Нагадаємо, що технічний журналіст розповів, як стався обвал Дегтярівського мосту.