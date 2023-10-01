Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Обвал моста в Киеве: качество балок было "совершенно проверенное" arrow

Обвал моста в Киеве: качество балок было "совершенно проверенное"

1 октября 2023 13:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Обвал моста в Киеве: качество балок было "совершенно проверенное"
Обвал балок на мосту в Киеве. Фото: Экономическая правда
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Обрушившиеся 30 сентября балки Дегтяровского путепровода на улице Александра Довженко в Киеве были экспериментальными, подобные элементы в Украине были использованы при строительстве еще одного моста.

Об этом сообщил независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин в комментарии Суспільному.

Читайте также:

Причины обвала балок неизвестны

"Я не могу утверждать на 100%, но я так понимаю, что завод Ковальской впервые такие балки производит. Они экспериментальные. Это 36-метровая балка, а до этого были 33-метровые и в чем причина, пока никто не знает", — отметил эксперт.

По словам Авдокушина, нельзя утверждать, что балки обрушились из-за нехватки.

"Надо, чтобы балку распилили, взяли образцы бетона и посмотрели, как там расположена арматура. Потому что причин может быть множество. Я не утверждаю, что это нехватка, но это может быть некачественный бетон, может быть неровно натянутая арматура. И это только одна из многих причин", — сказал он.

Балки надлежащего качества

В свою очередь, представитель компании "Ковальская" Даниил Ваховский сообщил Общественному, что 1 октября соберется экспертная инженерная комиссия, которая будет определять причины этого инцидента.

"Что мы точно можем заявить, то это то, что проблем с качеством монтировавшихся балок нет. Они были изготовлены по спецпроекту и прошли все необходимые экспертизы и были приняты подрядной компанией, которая занимается их монтажом", — сказал Ваховский.

По его словам, предыдущие шесть балок были установлены правильно.

"Они (балки. — Ред.) находились в проектной позиции и во время монтажа последней, седьмой балки произошел этот инцидент. Но у нас такая позиция, что их качество абсолютно проверено и соответствует всей проектной документации", — отметил Ваховский и добавил, что "Кузнечная" уже не впервые производит такие балки.

В "Киевавтодоре" заявили, что ответственность за работы на объекте несет компания-подрядчик.

Ранее мы рассказывали, что в субботу, 30 сентября, в Киеве развалился Дегтяровский мост. Все установленные прогоны упали.

Напомним, что технический журналист рассказал, как произошел обвал Дегтяровского моста.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз