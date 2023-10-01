Обвал моста в Киеве: качество балок было "совершенно проверенное"

Обвал балок на мосту в Киеве. Фото: Экономическая правда

Обрушившиеся 30 сентября балки Дегтяровского путепровода на улице Александра Довженко в Киеве были экспериментальными, подобные элементы в Украине были использованы при строительстве еще одного моста.

Об этом сообщил независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин в комментарии Суспільному.

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Причины обвала балок неизвестны

"Я не могу утверждать на 100%, но я так понимаю, что завод Ковальской впервые такие балки производит. Они экспериментальные. Это 36-метровая балка, а до этого были 33-метровые и в чем причина, пока никто не знает", — отметил эксперт.

По словам Авдокушина, нельзя утверждать, что балки обрушились из-за нехватки.

"Надо, чтобы балку распилили, взяли образцы бетона и посмотрели, как там расположена арматура. Потому что причин может быть множество. Я не утверждаю, что это нехватка, но это может быть некачественный бетон, может быть неровно натянутая арматура. И это только одна из многих причин", — сказал он.

Балки надлежащего качества

В свою очередь, представитель компании "Ковальская" Даниил Ваховский сообщил Общественному, что 1 октября соберется экспертная инженерная комиссия, которая будет определять причины этого инцидента.

"Что мы точно можем заявить, то это то, что проблем с качеством монтировавшихся балок нет. Они были изготовлены по спецпроекту и прошли все необходимые экспертизы и были приняты подрядной компанией, которая занимается их монтажом", — сказал Ваховский.

По его словам, предыдущие шесть балок были установлены правильно.

"Они (балки. — Ред.) находились в проектной позиции и во время монтажа последней, седьмой балки произошел этот инцидент. Но у нас такая позиция, что их качество абсолютно проверено и соответствует всей проектной документации", — отметил Ваховский и добавил, что "Кузнечная" уже не впервые производит такие балки.

В "Киевавтодоре" заявили, что ответственность за работы на объекте несет компания-подрядчик.

Ранее мы рассказывали, что в субботу, 30 сентября, в Киеве развалился Дегтяровский мост. Все установленные прогоны упали.

Напомним, что технический журналист рассказал, как произошел обвал Дегтяровского моста.