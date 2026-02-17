Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Обвал стелі у столичному метро — у КМВА назвали причину

Обвал стелі у столичному метро — у КМВА назвали причину

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 08:16
Обвал стелі на Теремках і Чернігівській у Києві — у КМВА назвали причину
Люди виходять з метро. Фото: Новини.LIVE

У Києві на двох станціях метро зафіксували обвал елементів стелі. За попередніми даними, причиною могли стати наслідки російських обстрілів.

Про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Обвал стелі у київському метро

Як повідомила Поп, попередньою причиною аварійності вважають наслідки російських атак. За її словами, вибухові хвилі могли спричинити вібраційні пошкодження конструкцій, однак остаточні висновки зроблять лише після повної технічної перевірки.

"Наразі фахівці продовжують обстежувати саме систему підвісної стелі та виявляти, чому виникла ця аварійність, та загалом проводити дослідження підземного переходу станції", — заявила речниця КМВА.

Також не виключають, що додатковим фактором могли стати складні погодні умови цієї зими, які створили підвищене навантаження на міську інфраструктуру.

Нагадаємо, інцидент з обвалом стелі стався на станціях "Теремки" та "Чернігівська" ввечері 15 лютого. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що напередодні в Києві стався транспортний колапс через сніг та ожеледицю на дорогах.

Київ метро обстріли руйнування КМВА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації