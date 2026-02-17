Обвал стелі на Теремках і Чернігівській у Києві — у КМВА назвали причину

Люди виходять з метро. Фото: Новини.LIVE

У Києві на двох станціях метро зафіксували обвал елементів стелі. За попередніми даними, причиною могли стати наслідки російських обстрілів.

Про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі Вечір.LIVE.

Обвал стелі у київському метро

Як повідомила Поп, попередньою причиною аварійності вважають наслідки російських атак. За її словами, вибухові хвилі могли спричинити вібраційні пошкодження конструкцій, однак остаточні висновки зроблять лише після повної технічної перевірки.

"Наразі фахівці продовжують обстежувати саме систему підвісної стелі та виявляти, чому виникла ця аварійність, та загалом проводити дослідження підземного переходу станції", — заявила речниця КМВА.

Також не виключають, що додатковим фактором могли стати складні погодні умови цієї зими, які створили підвищене навантаження на міську інфраструктуру.

Нагадаємо, інцидент з обвалом стелі стався на станціях "Теремки" та "Чернігівська" ввечері 15 лютого. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що напередодні в Києві стався транспортний колапс через сніг та ожеледицю на дорогах.