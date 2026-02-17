Обвал потолка на Теремках и Черниговской в Киеве — в КГГА назвали причину

Люди выходят из метро. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на двух станциях метро зафиксировали обвал элементов потолка. По предварительным данным, причиной могли стать последствия российских обстрелов.

Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире Вечір.LIVE.

Обвал потолка в киевском метро

Как сообщила Поп, предварительной причиной аварийности считают последствия российских атак. По ее словам, взрывные волны могли вызвать вибрационные повреждения конструкций, однако окончательные выводы сделают только после полной технической проверки.

"Сейчас специалисты продолжают обследовать именно систему подвесного потолка и выявлять, почему возникла эта аварийность, и в целом проводить исследования подземного перехода станции", — заявила пресс-секретарь КГВА.

Также не исключают, что дополнительным фактором могли стать сложные погодные условия этой зимы, которые создали повышенную нагрузку на городскую инфраструктуру.

Напомним, инцидент с обвалом потолка произошел на станциях "Теремки" и "Черниговская" вечером 15 февраля. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что накануне в Киеве произошел транспортный коллапс из-за снега и гололеда на дорогах.